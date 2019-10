Parte Music Gallery, i nuovi talenti sul palco Domenica 13 ottobre al Centro Commerciale Ipersimply Senigallia con ospite speciale Red Ronnie

Primo appuntamento marchigiano per Music Gallery, il talent show dedicato a gruppi e cantanti emergenti. Domenica 13ottobre alle 17.30 si aprirà il sipario al Centro Commerciale Ipersimply Senigallia.

Sul palco saliranno alcuni dei migliori talenti della scena marchigiana, che si sfideranno per accedere alla finale in programma il 10 novembre. Ma lo spettacolo non sarà solo sul palco. La giuria infatti sarà presieduta da Red Ronnie, il conduttore di tanti programmi musicali in TV.

La manifestazione è aperta a gruppi e cantanti, suddivisi in 3 categorie (Young fino a 14 anni, Senior Inediti, Senior Editi). In palio ci sono borse di studio per scuole di canto, registrazioni audio professionali e, come premio speciale, una borsa di studio per la prestigiosa scuola CET di Mogol. Lo spettacolo inizia alle ore 17.30, con ingresso gratuito.

Music Gallery è l’occasione giusta per ammirare i gruppi e i cantanti delle Marche in un’entusiasmante sfida musicale. L’appuntamento è al Centro Commerciale Ipersimply Senigallia, in via Abbagnano 7. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle prossime iniziative in Galleria, è possibile consultare il sito www.senigallia.gallerieauchan.it e la pagina Facebook, sempre aggiornata e ricca di contenuti.