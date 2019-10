La Giunta regionale vuole aumentare i contributi per i libri di testo L'indirizzo è di incrementare pure la platea degli aventi diritto

103 Letture Cronaca

Potrà aumentare da 80 a 120 euro il sostegno della Regione Marche alla spesa delle famiglie marchigiane in difficoltà per l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria secondo grado.