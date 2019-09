Forni aperti al Foro Annonario di Senigallia: è entrato nel vivo Pane Nostrum 2019 Fino a domenica 29 settembre degustazioni, show cooking, incontri, masterclass, tutto incentrato sull'arte della panificazione

Ha preso il via a Senigallia nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, e durerà fino a tutta la giornata di domenica 29, la XIX edizione di Pane Nostrum, che da quest’anno sposta i suoi forni e le sue prelibatezze al Foro Annonario, con decine di espositori, alla vecchia pescheria, con la Temporary Bakery e alla Biblioteca Antonelliana con il Salotto dei Maestri.

Un evento rinnovato nei luoghi, nell’impostazione e nel format, con chef e maestri della panificazione e non solo che incontrano i visitatori di Pane Nostrum nel loro “salotto“, mostrano la loro abilità nel “forno temporaneo” e propongono lezioni avanzate e veri e propri “spettacoli di cucina“.

Pane Nostrum, è stato ripensato da Confcommercio Marche Centrali come un evento a cui invitare nomi di prestigio, accademici, tecnici che gravitano tra il contesto agricolo di filiera e le eccellenze nel campo della panificazione, tanto da abbinare alla manifestazione lo slogan elevativo di “Salone dei Lievitati”.

Una manifestazione nella quale però, come avviene ormai da quasi due decenni, non è affatto in secondo piano l’aspetto degustativo, con prelibatezze provenienti da molte parti d’Italia: pani, pizze, dolci, ma anche tutto ciò che con essi si abbina gastronomicamente.

Il Programma – Masterclass

SABATO 28.09

Ore 10.00 – 11.00 – Didattica pizzeria

CORSO PER SCUOLE ALBERGHIERE con Alessandro Lo Stocco

ore 11.00 – 12.00 – Didattica pizzeria

CORSO PER SCUOLE ALBERGHIERE Con Alessandro Lo Stocco

Ore 14.00 – 15.00 – LA MIA PASTICCERIA: TRADIZIONE IN EVOLUZIONE con Vincenzo Tiri

Ore 15.00 – 16.00 – L’ARTE DEL PANE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE con Sara Papa

Ore 16.00 – 17.00 – GLUTEN-FREE BUONO PER TUTTI con Francesco Favorito

Ore 17.00 – 18.00 – METODOLOGIE E PANE DA RISTORAZIONE con Pasquale Moro

Ore 18.00 – 19.00 – MARGHERITA E’ DOLCE: LA PIZZA CHE ARRIVA DOPO LA PIZZA con Alessandro Coppari

DOMENICA 29.09

Ore 10.30 – 12.30 – BRUNCH MADE IN MARCHE con Elis Marchetti

Ore 14.00 – 15.00 – TONDA CRUNCH: LA COTTURA COME ANIMA DI UN PROGETTO con Denis Lovatel

Ore 15.00 – 16.00 – PANE MULTICEREALI, NON IL SOLITO MIX con Gabriele Baldi

Ore 16.00 – 17.00 – L’ARTE DEL PANE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE con Sara Papa

Ore 17.00 -18.00 – GLUTEN-FREE BUONO PER TUTTI con Francesco Favorito

Ore 18.00 – 19.00 – METODOLOGIE E PANE DA RISTORAZIONE con Pasquale Moro

Ore 19.00 – 20.00 – MARGHERITA E’ DOLCE: LA PIZZA CHE ARRIVA DOPO LA PIZZA con Alessandro Coppari

Ore 20.00 – 21.00 – LA PIZZA IN TEGLIA A CASA con Alessandro Lo Stocco

Opzioni acquisto ticket:

– 1 masterclass, euro 15 su prenotazione

– 3 masterclass, euro 40 su prenotazione

– 6 masterclass, euro 80 su prenotazione

– 13 masterclass, euro 120 senza prenotazione (accesso libero a tutte le masterclass)

Il Programma – Il Salotto dei Maestri

SABATO 28.09

Ore 10.30 – 12.00 – LA PRODUZIONE BIOLOGIA E LA SICUREZZA ALIMENTARE con Dimitri Giardini, Davide Pierleoni, Lucia Aquilanti e Bruno Sebastianelli

Coordina: Federico Marchini

Convegno CIA

Ore 15.30 – 17.00 – STILI ALIMENTARI: GLI ITALIANI A TAVOLA con Moreno Cedroni

Convegno FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Ore 17.00 – 17.30 – LA MIA PASTICCERIA: TRADIZIONE IN EVOLUZIONE con Vincenzo Tiri

Ore 18.00 – 18.30 – ECCELLENZE LIEVITATE MADE IN SALENTO Con Giuseppe Zippo

Ore 19.00 – 20.00 – STORIE DI UN MAESTRO GELATIERE Con Paolo Brunelli

Ore 20.00 – 20.30 – LA LIGURIA IN TAVOLA con Ezio Rocchi

Ore 21.00 – 22.00 – LA PANIFICAZIONE: UN LAVORO PER GIOVANI con Daniele Ciabattoni

DOMENICA 29.09

Ore 11.30 – 12.15 IL GLUTEN FREE BUONO PER TUTTI con Francesco Favorito

Ore 14.30 – 16.00 – IL PANE NELLA RISTORAZIONE con Francesca Casci, Elis Marchetti e Riccardo Rotatori

Ore 16.00 – 17.00 – IL PANE DELLA MARCA: UN CASO DI FILIERA con Germano Salvucci e Andrea Crocieri

Ore 17-15 – 17.45 – COME NASCE UN FORMAT DI SUCCESSO con Alessandro Coppari

Ore 18.00 – 18.30 – LA SOSTENIBILITA’ PER UN CIBO PIU’ BUONO con Denis Lovatel

Ore 18.30 – 19.00 – LA SEMPLICITA’ DELLA GRANDEZZA con Mauro Morandin

Ore 19.30 – 20.00 – LA PIU’ AMATA DAGLI AMATORIALI con Sara Papa

Ore 20.30 – 21.00 – COME SI DIVENTA CAMPIONI DEL MONDO con Pasquale Moro

Il Programma – Temporary Bakery

VENERDI’ 27.09

Ore 16.00

APERTURA STAND

Ore 18.00

TAGLIO DEL NASTRO E INAUGURAZIONE con Ezio Rocchi e Mauro Morandin

SABATO 28.09

Ore 10.00 – 10.45: PASTICCERIA con Giuseppe Zippo

Ore 11.00 – 11.45 PASTICCERIA con Pierluigi Sapiente

Ore 12.00 – 12.45: PANIFICAZIONE con Gabriele Baldi

Ore 14.00 – 14.45: PIZZERIA con Pasquale Moro

Ore 15.00 – 15.45: PASTICCERIA con Vincenzo Tiri

Ore 16.00 – 16.45: PASTICCERIA con Maurizio Bonanomi

Ore 17.00 – 17.45: PASTICCERIA con Roberto Cantolacqua

Ore 18.15 – 19.00: PASTICCERIA con Mauro Morandin

Ore 19.15 – 20.00: PIZZERIA con Alessandro Coppari

20.15 – 21.00: PANIFICAZIONE con Massimo Vitali

DOMENICA 29.09

Ore 11.00 – 11.45: PIZZERIA con Pasquale Moro

Ore 12.00 – 12.45: PASTICCERIA con Mauro Morandin

Ore 14.00 – 14.45: PANIFICAZIONE con Ezio Rocchi

Ore 15.00 – 15.45: PIZZERIA con Denis Lovatel

Ore 16.00 – 16.45: PASTICCERIA con Claudio Marcozzi

Ore 17.00 – 17.45: PANIFICAZIONE con Gabriele Baldi

Ore 18.00 – 18.45: PANIFICAZIONE con Sara Papa

Ore 19.00 – 19.45: PASTICCERI Con Giuseppe Zippo

Ore 20.00 – 20.45: PIZZERIA con Alessandro Lo Stocco