Pallacanestro Senigallia, è il momento dell’esordio Goldengas al debutto domenica 29 settembre a Rimini, alle ore 18

Inizia il campionato di serie B, diciottesimo consecutivo per la Goldengas Senigallia, che esordisce domenica 29 settembre alle ore 18 a Rimini, contro la locale formazione.



Rimini è società diversa da quella che già qualche anno fa aveva affrontato Senigallia in cadetteria: neopromossa, ha riconquistato il pubblico riminese ed ha tutte le carte in regola per un torneo di vertice pur essendo al primo anno in categoria.

Questo il programma della prima giornata.

Rimini-Senigallia

Fabriano-Ancona

Piacenza-Cento

Ozzano-Cesena (sabato 28)

Giulianova-Chieti

Civitanova Marche-Montegranaro

Jesi-Teramo

Faenza-Porto Sant’Elpidio