Coldiretti Marche, i giovani agricoltori contro i cambiamenti climatici Persi 100mila animali tra mucche e pecore in 10 anni

Anche i giovani agricoltori marchigiani hanno partecipato alle proteste contro i cambiamenti climatici. Un Friday for future in trasferta al Villaggio Coldiretti di Bologna dove la delegazione dalle Marche, con agrichef e operatori dei mercati di Campagna Amica, ha avuto la possibilità di incontrare per la prima volta il neoministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova.