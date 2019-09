Us Pallavolo in ritiro agonistico in Umbria "Oltre ad allenarsi e a giocare partite amichevoli, le ragazze avranno l’occasione di cementare lo spirito di gruppo"

117 Letture Sport

Dopo il bell’esordio in Coppa Marche, in cui la Miv si è aggiudicata per 3-1 il derby senigalliese contro l’Arci Vallone, il precampionato della squadra di coach Mazzoli procede con un appuntamento classico: il ritiro agonistico in Umbria.



Oltre ad allenarsi e a giocare partite amichevoli, le ragazze avranno l’occasione di cementare lo spirito di gruppo, convivendo e condividendo tutto per tre giorni anche al di fuori delle palestre.

Il modo migliore, insieme ovviamente ai prossimi impegni di Coppa Marche, per preparare il campionato di serie C che inizierà il 19 ottobre.

Il programma prevede una prima amichevole nella serata di venerdì 27 settembre a Fossato di Vico contro la locale formazione.

Domenica 29, poi, ci si trasferirà a Perugia per un quadrangolare contro Delfino, Pallavolo Perugia e Cortona. Semifinale in programma al mattino e finale (per il primo o per il terzo posto) nel pomeriggio.

Insieme alla prima squadra viaggerà la under 16. La squadra allenata da Roberto Paradisi giocherà venerdì alle 18 contro le pari età del Fossato di Vico e poi affronterà a Perugia un torneo a 6 contro altre squadre umbre under 16.

Per queste ragazze sarà un’esperienza straordinaria perché avranno l’occasione di convivere ed allenarsi con la prima squadra. Molte delle under 16, quest’anno o nelle prossime stagioni, avranno sicuramente l’occasione di esordire anche in serie C.

Si tratta infatti di un gruppo molto competitivo sul quale la società confida molto per costruire lo zoccolo duro della prima squadra nei prossimi anni.

Al di là dell’aspetto agonistico e di preparazione per le nostre squadre, quello umbro è anche un appuntamento che conferma il gemellaggio e l’amicizia tra l’Us Pallavolo Senigallia e le società umbre che ci ospiteranno.