L’ASD Badminton Senigallia sulla chiusura della palestra dell’Istituto “Corinaldesi” Bailetti:"Assordante il silenzio su questa problematica della Consulta dello Sport"

Mi preme intervenire a proposito della chiusura della palestra dell’ITCG Corinaldesi di Senigallia. In qualità di presidente della ASD Pol. Badminton Senigallia ho ritenuto di dovere attendere perché speravo, nel frattempo, di riuscire a trovare una sistemazione provvisoria che ci consentisse di continuare ad allenarci, e allo stesso tempo volevo constatare l’andamento dei lavori In palestra.



Purtroppo siamo senza soluzioni, nonostante l’interessamento del consigliere Lorenzo Beccaceci, che ringrazio, non abbiamo modo di allenarci in nessun impianto, e allo stesso tempo i lavori alla palestra Corinaldesi non sono ancora iniziati perché nel frattempo la palestra si è allagata due volte e quindi si è dovuto lavorare per togliere l’acqua.

I ragazzi del Badminton sono impossibilitati ad allenarsi con immaginabili implicazioni sia sul piano psicologico sia su quello fisico anche in vista di impegni sportivi importanti come il Trofeo Coni a Crotone e il Gran Prix Nazionale a Novi Ligure di questo fine settimana, senza contare quelli di ottobre e novembre, quali gare di campionato e campionati italiani.

A questo punto è facile fare polemica, ma la scelta della provincia di iniziare i lavori a settembre è una scelta veramente discutibile, che denota quantomeno una scarsa attenzione a chi deve usufruire della palestra, quali studenti, adulti e giovani delle diverse società sportive. I mesi estivi sono trascorsi invano, nessun lavoro è stato eseguito, ma si è atteso l’inizio delle attività scolastiche e sportive.

C’è da chiedersi quale sia la pianificazione e la tempistica adottata dalla Provincia, che da decenni conosce le problematiche di questa struttura, che si allaga regolarmente ogni volta che piove in modo consistente. Ci si augura, almeno, che vengano risolti quanto prima i decennali problemi di allagamento dell’impianto, ben sapendo che la sistemazione della pavimentazione dipende dalla capacità di fare in modo che l’acqua non entri più, altrimenti il tempo e i soldi investiti saranno solo uno spreco di risorse.

Allo stesso tempo è assordante il silenzio su questa problematica della Consulta dello Sport, indifferenza, come pure è mancata e non è la prima volta, la mutua assistenza che dovrebbe esserci tra società sportive di dare una mano a chi è in difficoltà. Privarsi di un’ora, temporaneamente, per consentire a chi come noi è in difficoltà sarebbe un bel gesto, ma non trova posto nel nostro mondo.

Il presidente della ASD Pol. Badminton Senigallia

Alessandro Bailetti