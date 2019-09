CNA FITA Marche: “Autotrasporto, la crisi infinita. Continuo calo in ultimi dieci anni” Grazioli: "L'abolizione dei rimborsi delle accise sul gasolio darebbe il colpo di grazia ad un settore in forte difficoltà"

“L’abolizione dei rimborsi delle accise sul gasolio agli autotrasportatori rischia di travolgere un settore già in difficoltà a far quadrare i conti a causa della concorrenza dei vettori stranieri. Si avrebbe un ulteriore aggravio di 7 o 8 mila euro all’anno per ogni camion, col risultato di mettere fuori mercato il 70 per cento degli autotrasportatori marchigiani conto terzi” Lo afferma Roberto Grazioli presidente Cna Fita Marche.