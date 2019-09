E’ in arrivo a Senigallia una nuova edizione di Pane Nostrum Ed è nuova pure la location, il Foro Annonario: 40.000 le presenze nel 2018. Il programma 2019

Due giorni ancora alla XIX edizione di Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati, dedicato a pane, pizza e pasticceria con masterclass didattiche, incontri a tu per tu con i grandi esperti del settore e tante dimostrazioni dei Maestri italiani, show cooking con degustazioni e shop. Saranno presenti ospiti illustri come lo chef stellato e Presidente FIPE Confcommercio Marche Centrali Moreno Cedroni, Elis Marchetti chef, personaggio televisivo e regista dell’evento, e la ben nota Sara Papa.

Tra le novità di quest’anno anche la location, il cuore pulsante del Salone sarà infatti il Foro Annonario con i suoi luoghi clou: piazza, ex pescheria e Biblioteca Antonelliana.

L’organizzazione di Pane Nostrum – Salone Nazionale dei Lievitati è a cura di Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, con la compartecipazione del Comune di Senigallia, Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche.

“La scorsa edizione ha registrato 40mila presenze e anno dopo anno il pubblico sta diventando sempre più curioso e attento verso il mondo della panificazione – afferma Massimiliano Polacco, Direttore Generale di Confcommercio Marche Centrali – Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati 2019 si preannuncia molto più ricco e interessante. Quest’anno Pane Nostrum sarà un vero e proprio Salone che sviluppa con più maturità e cognizione di causa i temi declinati in precedenza. La nuova location che ospiterà la diciannovesima edizione di Pane Nostrum offrirà migliori spazi conviviali e diventerà un riferimento più definito per la città”.

Non hanno di certo bisogno di presentazioni i protagonisti del XIX Salone dei Lievitati che saranno impegnati su più fronti tra masterclass e convegni; Moreno Cedroni, visionario chef e patron della Madonnina del Pescatore**, Il Clandestino Sushi Bar e Anikò a Senigallia, Elis Marchetti (Osteria della Piazza, Ancona), Sara Papa, noto volto televisivo, esperta di cucina e maestra nell’arte della panificazione, l’artigiano futurista Paolo Brunelli maestro cioccolatiere e gelatiere nella sua gelateria a Senigallia. E ancora Pasquale Moro (La Casa della Pizza, Robecco sul Naviglio), Daniele Ciabattoni (Grano, Ascoli Piceno) Alessandro Lo Stocco (Corporate Chef Moretti Forni), Vincenzo Tiri (Tiri, Acerenza), Denis Lovatel (Da Ezio, Belluno), Pierluigi Sapiente (World Pastry Stars under 35, Moretti Forni), Giuseppe Zippo (Le Mille Voglie, Specchia), Ezio Rocchi (Spiega d’Oro, Sestri Levante), Mauro Morandin (Pasticceria Morandin, Saint Vincent), Maurizio Bonanomi (Caffetteria, gelateria, pasticceria Merlo, Pioltello), Gabriele Baldi (Lievitamente, Viareggio), Francesco Favorito (World Gluten Free Chef Accademy), Alessandro Coppari (Mezzometro, Senigallia).

Nella sua nuova veste Pane Nostrum vuole approfondire importanti temi di attualità legati al mondo della panificazione, invitando a conferire nomi di prestigio, accademici, tecnici che gravitano tra il contesto agricolo di filiera e l’expertise d’eccellenza nel campo dei lievitati.

Nel pomeriggio di sabato 28 settembre, infatti, Moreno Cedroni (Presidente FIPE Confcommercio Marche Centrali) insieme a Luciano Sbraga, Direttore dell’Ufficio Studi FIPE, terranno un convegno sugli “Stili alimentari e gli italiani a tavola”, un momento formativo e informativo per una maggiore consapevolezza sull’importanza della buona alimentazione come fonte di salute e benessere. “Il cambiamento dei ritmi e degli stili di vita – commenta Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE – sta modificando sensibilmente le nostre relazioni con il cibo imponendo alle nostre imprese un supplemento di responsabilità per garantire qualità, sicurezza alimentare e salute. In questo senso i ristoranti sono luoghi fondamentali per promuovere i corretti stili alimentari”.

“A partire dalla promozione del territorio attraverso eventi del genere, valorizzando le maestranze locali, l’indicazione dell’origine dei prodotti agricoli e valorizzando il vero made in Italy agroalimentare, si combattono la frode alimentare e l’Italian sounding in Italia e all’estero – dichiara Evasio Sebastianelli, Direttore CIA provincia di Ancona -. Nostro obiettivo è informare il consumatore dell’importanza della produzione locale, biologica e della conseguente sicurezza alimentare. Occorre tornare a privilegiare i cibi locali e che valorizzano le realtà produttive locali e riducono i passaggi intermedi dietro i quali più elevato è il rischio di frodi e sofisticazioni”.

“Da chef ho voluto fortemente far parte della regia della XIX edizione di Pane Nostrum – Salone Nazionale dei lievitati, perché nella sua nuova veste porterà in città per tre giorni tutti i più grandi nomi nel campo della lievitazione, che si alterneranno tra masterclass didattiche, incontri a tu per tu e tante dimostrazioni, show cooking con degustazioni. – sottolinea lo chef Elis Marchetti, regista dell’evento – Mi farò portavoce di chi, come me, da cuoco o pasticciere o pizzaiolo o fornaio, vive quotidianamente il proprio lavoro fatto di sacrifici e scelte, come quella imprescindibile di portare tutti i giorni sulle tavole degli italiani solo prodotti di qualità eccelsa e nazionali”.

Nella sua nuova veste Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati vuole coinvolgere in una kermesse esclusiva quanti più professionisti, amatori e appassionati del settore vivendo la città in maniera diffusa; i focus sulla Temporary Bakery si terranno infatti nel Foro Annonario, dove si alterneranno interessanti show cooking e approfondimenti sulle ultimissime tecnologie applicate alla panificazione. Sempre nel foro ma spostandosi sugli storici banchi di marmo dell’ex pescheria si potrà assistere agli interventi dei migliori pasticceri, panificatori e pizzaioli del momento. Le Masterclass* e salotti con dibattiti e incontri a tu per tu con le maestrie presenti invece si terranno nella Biblioteca Antonelliana.

Da quest’anno Pane Nostrum è anche itinerante con il progetto realizzato in compartecipazione con il Comune di Senigallia, Lievitati in Città, che coinvolge diverse botteghe artigianali, ristoranti, bar, pasticcerie, trattorie e bistrot della città e che durante i tre giorni di Salone proporranno sfiziose creazioni.

“Una bellissima edizione – afferma il sindaco della città di Senigallia Maurizio Mangialardi – un grande evento ben pensato, risultato del confronto avviato lo scorso anno insieme alla Confcommercio Marche Centrali e alla Cia per rilanciare una manifestazione che da quasi vent’anni attira visitatori, turisti e appassionati. Credo che sul piano della progettazione la sfida sia stata già vinta anche con il format “Lievitati in città”, una sorta di Pane Nostrum diffuso, che coinvolge ben 29 attività del centro storico”.

“Consegniamo alla città un nuovo format – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico Gennaro Campanile – con tante iniziative a favore della panificazione, della pasticceria, della pizzeria, e con momenti di formazione dedicati ai più giovani. Nuova sarà pure la location, con il Foro Annonario e la Cittadella dei Saperi a fare da cornice all’evento”.

Per maggiori informazioni su locali e offerta gastronomica: https://panenostrum.eu/lievitati-in-citta-2/#

Per agevolare la partecipazione al Salone sono previste scontistiche sul pernottamento in città e sull’acquisto dei pacchetti Masterclass (per maggiori info 071.65343, info@assalbesenigallia.it ).

Per infoline e prenotazioni: 071.2291554 e 054.1827254.

Il Programma – Masterclass

SABATO 28.09

Ore 10.00 – 11.00 – Didattica pizzeria

CORSO PER SCUOLE ALBERGHIERE con Alessandro Lo Stocco

ore 11.00 – 12.00 – Didattica pizzeria

CORSO PER SCUOLE ALBERGHIERE Con Alessandro Lo Stocco

Ore 14.00 – 15.00 – LA MIA PASTICCERIA: TRADIZIONE IN EVOLUZIONE con Vincenzo Tiri

Ore 15.00 – 16.00 – L’ARTE DEL PANE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE con Sara Papa

Ore 16.00 – 17.00 – GLUTEN-FREE BUONO PER TUTTI con Francesco Favorito

Ore 17.00 – 18.00 – METODOLOGIE E PANE DA RISTORAZIONE con Pasquale Moro

Ore 18.00 – 19.00 – MARGHERITA E’ DOLCE: LA PIZZA CHE ARRIVA DOPO LA PIZZA con Alessandro Coppari

DOMENICA 29.09

Ore 10.30 – 12.30 – BRUNCH MADE IN MARCHE con Elis Marchetti

Ore 14.00 – 15.00 – TONDA CRUNCH: LA COTTURA COME ANIMA DI UN PROGETTO con Denis Lovatel

Ore 15.00 – 16.00 – PANE MULTICEREALI, NON IL SOLITO MIX con Gabriele Baldi

Ore 16.00 – 17.00 – L’ARTE DEL PANE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE con Sara Papa

Ore 17.00 -18.00 – GLUTEN-FREE BUONO PER TUTTI con Francesco Favorito

Ore 18.00 – 19.00 – METODOLOGIE E PANE DA RISTORAZIONE con Pasquale Moro

Ore 19.00 – 20.00 – MARGHERITA E’ DOLCE: LA PIZZA CHE ARRIVA DOPO LA PIZZA con Alessandro Coppari

Ore 20.00 – 21.00 – LA PIZZA IN TEGLIA A CASA con Alessandro Lo Stocco

Opzioni acquisto ticket:

– 1 masterclass, euro 15 su prenotazione

– 3 masterclass, euro 40 su prenotazione

– 6 masterclass, euro 80 su prenotazione

– 13 masterclass, euro 120 senza prenotazione (accesso libero a tutte le masterclass)

Il Programma – Il Salotto dei Maestri

SABATO 28.09

Ore 10.30 – 12.00 – LA PRODUZIONE BIOLOGIA E LA SICUREZZA ALIMENTARE con Dimitri Giardini, Davide Pierleoni, Lucia Aquilanti e Bruno Sebastianelli

Coordina: Federico Marchini

Convegno CIA

Ore 15.30 – 17.00 – STILI ALIMENTARI: GLI ITALIANI A TAVOLA con Moreno Cedroni

Convegno FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Ore 17.00 – 17.30 – LA MIA PASTICCERIA: TRADIZIONE IN EVOLUZIONE con Vincenzo Tiri

Ore 18.00 – 18.30 – ECCELLENZE LIEVITATE MADE IN SALENTO Con Giuseppe Zippo

Ore 19.00 – 20.00 – STORIE DI UN MAESTRO GELATIERE Con Paolo Brunelli

Ore 20.00 – 20.30 – LA LIGURIA IN TAVOLA con Ezio Rocchi

Ore 21.00 – 22.00 – LA PANIFICAZIONE: UN LAVORO PER GIOVANI con Daniele Ciabattoni

DOMENICA 29.09

Ore 11.30 – 12.15 IL GLUTEN FREE BUONO PER TUTTI con Francesco Favorito

Ore 14.30 – 16.00 – IL PANE NELLA RISTORAZIONE con Francesca Casci, Elis Marchetti e Riccardo Rotatori

Ore 16.00 – 17.00 – IL PANE DELLA MARCA: UN CASO DI FILIERA con Germano Salvucci e Andrea Crocieri

Ore 17-15 – 17.45 – COME NASCE UN FORMAT DI SUCCESSO con Alessandro Coppari

Ore 18.00 – 18.30 – LA SOSTENIBILITA’ PER UN CIBO PIU’ BUONO con Denis Lovatel

Ore 18.30 – 19.00 – LA SEMPLICITA’ DELLA GRANDEZZA con Mauro Morandin

Ore 19.30 – 20.00 – LA PIU’ AMATA DAGLI AMATORIALI con Sara Papa

Ore 20.30 – 21.00 – COME SI DIVENTA CAMPIONI DEL MONDO con Pasquale Moro

Il Programma – Temporary Bakery

VENERDI’ 27.09

Ore 16.00

APERTURA STAND

Ore 18.00

TAGLIO DEL NASTRO E INAUGURAZIONE con Ezio Rocchi e Mauro Morandin

SABATO 28.09

Ore 10.00 – 10.45: PASTICCERIA con Giuseppe Zippo

Ore 11.00 – 11.45 PASTICCERIA con Pierluigi Sapiente

Ore 12.00 – 12.45: PANIFICAZIONE con Gabriele Baldi

Ore 14.00 – 14.45: PIZZERIA con Pasquale Moro

Ore 15.00 – 15.45: PASTICCERIA con Vincenzo Tiri

Ore 16.00 – 16.45: PASTICCERIA con Maurizio Bonanomi

Ore 17.00 – 17.45: PASTICCERIA con Roberto Cantolacqua

Ore 18.15 – 19.00: PASTICCERIA con Mauro Morandin

Ore 19.15 – 20.00: PIZZERIA con Alessandro Coppari

20.15 – 21.00: PANIFICAZIONE con Massimo Vitali

DOMENICA 29.09

Ore 11.00 – 11.45: PIZZERIA con Pasquale Moro

Ore 12.00 – 12.45: PASTICCERIA con Mauro Morandin

Ore 14.00 – 14.45: PANIFICAZIONE con Ezio Rocchi

Ore 15.00 – 15.45: PIZZERIA con Denis Lovatel

Ore 16.00 – 16.45: PASTICCERIA con Claudio Marcozzi

Ore 17.00 – 17.45: PANIFICAZIONE con Gabriele Baldi

Ore 18.00 – 18.45: PANIFICAZIONE con Sara Papa

Ore 19.00 – 19.45: PASTICCERI Con Giuseppe Zippo

Ore 20.00 – 20.45: PIZZERIA con Alessandro Lo Stocco

