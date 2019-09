Sparse Festival, secondo appuntamento a Camerino Domenica 29 settembre, in piazza Conti

Secondo appuntamento a Camerino domenica 29 settembre di Sparse festival, teatro, musica, danza e circo nelle aree rurali della regione Marche nell’ambito del progetto europeo Sparse (Supporting & Promoting Arts in Rural Settlements of Europe), finanziato dal programma Europa Creativa e che vede AMAT come soggetto italiano accanto a Take Art (Inghilterra), Eesti Tantsuagentuur – National Dance Agency (Estonia), Fish Eye (Lituania), Shoshin (Romania), Carn to Cove (Inghilterra), Riksteatern Varmland (Svezia) e Sogn og Fjordance (Norvegia).