Nelle Marche i ciclamini del GILS sostengono un giovane ricercatore Contro la Sclerodermia, raccolta fondi nelle piazze domenica 29 settembre e "Ospedali Aperti" per controlli e consulenze gratuiti

La Giornata del Ciclamino, appuntamento storico promosso dal GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia – approderà in oltre 100 piazze italiane domenica 29 settembre per sostenere la ricerca contro la Sclerodermia, malattia rara, e favorirne la diagnosi precoce, unica arma per scoprire la patologia, anche anni prima che si manifesti.