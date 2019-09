Le Marche avviano progetto NeMo "Traguardo importante per i pazienti di tutta la costa adriatica"

“L’avvio del progetto NeMo è un traguardo importante per i pazienti marchigiani e della costa adriatica. Avranno finalmente a disposizione una struttura di eccellenza per le malattie neuromuscolari, dove saranno al centro di un percorso di cura dedicato per migliorare la loro qualità di vita”.