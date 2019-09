Tennistavolo, torneo regionale al Centro Olimpico Appuntamento per domenica 15 settembre

65 Letture Sport

Domenica 15 settembre il Centro Olimpico ospiterà il primo torneo regionale della stagione 2019-20 con numerose gare in programma. Saranno di scena, potenzialmente, quasi tutti i tesserati delle Marche dal momento che si tratta di gare individuali e di categoria, maschili e femminili.



In realtà partecipa un numero minore di tesserati riconducibili a quelli che puntano alla fase finale. La gara è il primo di una serie di tornei di qualificazione per i campionati italiani e soprattutto per i giovani si tratta di un buon test tecnico perché si troveranno ad interagire con senior e master, atleticamente meno performanti ma più ostici per l’esperienza e la tenuta di gara.

Questo il programma delle gare:

ore 08,30 apertura impianto;

ore 09,30 singolo maschile e femminile 5^ categoria;

ore 09,30 singolo maschile e femminile 4^ categoria;

ore 09,30 singolo femminile 3^ categoria

ore 09,30 singolo femminile 5^-4^-3^ categoria;

ore 12,30 singolo maschile 6^ categoria;

ore 12,30 singolo maschile 3^ categoria.

La formula prevede gironi preliminari di qualificazione e successivamente un tabellone ad eliminatoria diretta. Le ultime gare termineranno poco prima di ce