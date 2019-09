208.144 studenti tornano a scuola nelle Marche Lunedì 16 settembre il via: i docenti sono 24.847

Lunedì mattina, 16 settembre, nelle Marche la campanella suonerà in 1.932 scuole (infanzia, primaria, medie e superiori) per riportare sui banchi 208.144 ragazzi, 24.847 docenti compresi quelli di sostegno e quelli in deroga “sisma”, 104 educatori e 5.971 dipendenti Ata.