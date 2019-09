Manifestazione dipendenti Ubi, la Regione Marche: “siamo al vostro fianco” Ceriscioli: "non possiamo permetterci ulteriori riduzioni in termini di servizi"

“L’esternalizzazione dei servizi, decisa da Ubi Banca, rappresenta un rischio importante per il credito della nostra regione. Già gli scossoni, nel sistema bancario regionale, sono stati grandi in questi anni: non possiamo permetterci ulteriori riduzioni in termini di presenza e di servizi nei confronti di una comunità industriosa che ha bisogni di crescere e svilupparsi”.