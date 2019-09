A Senigallia “Dona la spesa” nei punti vendita di Coop alleanza 3.0 Sabato 14 settembre si terrà la raccolta di materiale scolastico

129 Letture Cronaca

Ancora una volta Coop Alleanza 3.0 sostiene concretamente le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare, nel periodo del ritorno sui banchi di scuola con l’iniziativa Dona La Spesa – Materiale Didattico.



Il prossimo 14 settembre i 186 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 – dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia – ospiteranno questa consolidata iniziativa, promossa in collaborazione con le associazioni del territorio, nel corso della quale sarà possibile acquistare prodotti di cancelleria e donarli ai punti di raccolta presenti nei vari negozi.

A raccogliere le donazioni, saranno i volontari delle associazioni, insieme ai soci volontari Coop e ai rappresentanti dei comitati dei genitori, tutti muniti della pettorina con l’immagine della campagna “Dona la spesa”. All’ingresso dei punti vendita distribuiranno ai clienti le shopper dove inserire i prodotti da donare, segnalati in un apposito elenco mentre la catalogazione dei materiali sarà effettua fuori dalla barriera casse.

Tutti potranno “dare un mano” in modo semplice e concreto acquistando quaderni, pennarelli, pastelli, matite e penne, forbici, gomme, correttori, evidenziatori, astucci, temperamatite, risme di carta e altri materiali didattici.

Lo scorso anno sono state raccolte più di 290 mila confezioni di materiale.

L’elenco dei negozi aderenti a Dona La Spesa – Materiale Didattico, è consultabile sul sito di Coop Alleanza 3.0 (all.coop/donalaspesa.it).

I risultati dell’iniziativa saranno comunicati nei manifesti e nelle locandine che verranno affissi in seguito nei punti vendita coinvolti.