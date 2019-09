Torna ConTesto, la rassegna di musica inedita giovanile Venerdì 13 sul palco The Groots e Matteo Polonara & MataaraTrio

Forte del successo di pubblico degli appuntamenti estivi, torna la rassegna ConTesto, volta a ricreare a una scena musicale giovanile a Senigallia: appuntamento venerdì 13 settembre, sempre alle ore 21 al Cortile della Biblioteca Antonelliana.



Nell’occasione si esibiranno due gruppi: The Groots e Matteo Polonara & MataaraTrio.

I Groots, originalissimi ed energici nelle loro composizioni, creano i propri brani partendo da semplici loop, attorno ai quali fanno crescere il loro modo di vedere e sentire la musica sperimentando effetti e suoni. Ma hanno anche una passione perversa per l’elettronica anni ’80, quella dei synth da videogame e i riff tamarri. Sono un duo, ma scrivono e suonano con la carica di una rock band. I Groots sono

Giorgia Di Feo (Voce / Launchpad / Controllo delle masse) e Luca Saja (Batteria / Cori / Maschere).

Matteo Polonara è invece un cantautore anconetano preso in adozione da Bologna.

Racchiude se stesso e tutte le sue parole mai dette in versi complessi dove si nasconde tra un’immagine e un’altra. Da dicembre 2016 collabora con il trio jazz/fusion Mataara Trio con cui ha cucito le giuste ambientazioni sonore per i suoi testi che nascono come poesie, dandogli un sound fresco che spazia dal funk/jazz al rock psichedelico inserendo elementi acustici e elettronici. Ad Aprile 2016 esce “Tutti su di Me”, demo che sancisce la loro collaborazione e che li porterà a vincere diversi contest e premi nazionali.

In poco tempo si ritrovano a fare date in diverse regioni d’Italia aprendo concerti ad artisti come 99 Posse, Fast Animals and Slow Kids, Olly Riva & the SoulRockets e i Veeblefetzer. Ad Agosto 2018 si concludono le registrazioni del suo primo disco con il Mataara Trio presso “Produzioni Fantasma” sotto la supervisione di Andrea Rigoni (Derozer) e Luca Sammartin. “Nella Vasca o Nel Giardino di Fianco?” è uscito il 15 Marzo 2019 per Revubs Dischi anticipato da due singoli “Sirene” e “La Partenza”.

Matteo Polonara & MataaraTrio sono Matteo Polonara (Voce / Chitarra), Davide Ballanti (Chitarra), Samuele Brunori (Basso), Alessandro Della Lunga (Batteria).

La data che chiuderà la rassegna ConTesto sarà quella del 20 settembre, sempre presso il Cortile della Biblioteca Antonelliana.

ConTesto è una delle azioni del progetto CO.ES.A. CONTESTI ESPRESSIVI E AGGREGAZIONE, che permette ai giovani e alle associazioni del territorio di essere protagonisti in vari ambiti: musica, fotografia, arti visive, danza, sicurezza e mappatura creatività. CO.ES.A. si avvale del contributo della Regione Marche.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800211212. Il modulo d’iscrizione, invece, è disponibile insieme al bando sul sito www.informagiovani-senigallia.it.