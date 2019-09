LunA Sports Academy, splendido finale di stagione Si è conclusa sabato 7 Settembre la lunga stagione del pattinaggio corsa

88 Letture Sport

Si è conclusa sabato 7 Settembre la lunga stagione del pattinaggio corsa; una stagione ricca di successi per la LunA Sports Academy che anche in quest’ultima parte è riuscita ad essere competitiva ai massimi livelli.



Cominciamo dai Campionati Europei che si sono svolti a Pamplona in Spagna dal 26 Agosto al 1 Settembre dove Filippo Moroni al primo anno di categoria e alla prima esperienza internazionale con la maglia azzurra non tradisce la fiducia del commissario tecnico Massimiliano Presti conquistando la medaglia di bronzo nei 500 mt. Sprint su pista.

Pochi giorni dopo, giovedì 4 settembre ha preso il via il Campionato Italiano su strada a San Benedetto del Tronto, ultimo appuntamento del 2019. Tre giorni intensi di gare per contendersi gli ultimi podi della stagione. Per la categoria Ragazzi sale sul gradino più alto Alice Sorcionovo protagonista di una emozionante finale nei 300 mt. sprint (Video della gara).

Per la categoria Allievi arriva un altro tricolore per la società senigalliese grazie a un esplosivo Federico Mencarelli che vince la finale dei 100 mt. in corsia (Video della gara); nella stessa gara si classificano 8° Michel Falaschi e 10° Filippo Moroni.

Nella gara del giro sprint sfiora di nuovo il podio Mencarelli che si piazza 4°, Moroni 6° e Falaschi 7°. Sempre per gli allievi ottima prova di Massimo Pierdicca 8° nella 5.000 mt. a punti e di nuovo Moroni che si classifica 8° nella 10.000 mt. ad eliminazione. Per la categoria Junior ottimo 7° posto di Martina Ferretti nella 500 mt. sprint; nella stessa distanza arriva un’altra preziosa medaglia di bronzo grazie ad Alessio Piergigli. Per la massima categoria Chiara Piergigli centra la top ten sia nella gara del giro sprint sia nella 15.000 mt. ad eliminazione.

Nell’ultima giornata di gare si è svolta la Team Sprint, gara sperimentale a coppie in cui gli atleti della LunA Sports Academy hanno centrato quasi sempre la Top Ten vincendo anche una medaglia di bronzo al fotofinish nella categoria Allievi con Mencarelli e Moroni.

Ottime le prestazioni anche di tutti gli altri partecipanti Greta Pasquinotti, Silvia Paoletti, Sofia Bocconi, Federica Grilli, Leonardo Martinelli, Nicole Buccolini e Michele Santarelli.

Un applauso a questo magnifico gruppo di ragazzi che, guidato dal coach Luca Bernacchia, si è impegnato con tanti sacrifici per tutta l’estate per potersi esprimere al meglio anche in quest’ultima gara. Ora un breve riposo poi subito al lavoro per la stagione 2020.

Nel frattempo ripartiranno i corsi di avviamento con prove gratuite tutti i lunedì di settembre presso la pista del Molinello 2 e con il Marche Roller Day che ci vedrà presenti in Piazza Garibaldi sabato 14 dalle 17 alle 19.

Un ringraziamento particolare alle aziende che ci sostengono credono nel progetto della LunA Sports Academy. (Natura Si, Lowengrube, Gym & Fitness, King Sport, Axa Assicurazioni, Assicurazione Generali, Nuova Comes, Metalmeccanica Bordi, Quindi Caffè, Ristorante CountryHouse Beatrice, Seanergymarine).

da LunA Sports Academy