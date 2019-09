Banca Marche: Unc, accolta richiesta di sentire vertici Bankitalia e Consob Avv.Canafoglia: "Scandagliare ogni aspetto della vicenda Banca Marche, facendo luce su ogni cono d’ombra"

223 Letture Associazioni

Oggi (Ndr: 9 settembre) davanti il Tribunale collegiale penale di Ancona, si è tenuta l’udienza del processo penale per il crack di Banca Marche.



Su richiesta dell’avv. Corrado Canafoglia dell’Unione Nazionale Consumatori, che rappresenta la quasi totalità dei risparmiatori, 3.300 tra azionisti e obbligazionisti, il Tribunale collegiale, presieduto dal Presidente Francesca Grassi, ha autorizzato la citazione dei seguenti testimoni: tutti i responsabili di Bankitalia (Dr. Ignazio Visco, Governatore Bankitalia, Dr. Carmelo Barbagallo, Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria Bankitalia, Dr. Francesco Palese, capo degli ispettori Bankitalia presenti in Banca Marche dal 2011 in poi, Dr. Samuel Faccenda, Vicecapo Servizi Vigilanza Bankitalia, Dr. Stefano De Polis, direttore unità risoluzione e gestione della crisi Bankitalia), quelli della Consob (Dr. Giuseppe Vegas , Presidente Consob al momento del default BdM, Dr. Angelo Apponi, Direttore Generale Consob, Dr.ssa Tiziana Togna, responsabile Divisione Intermediari Consob).

Inoltre sarà sentito anche il Dr. Salvatore Maccarone, presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, i Commissari nominati da Bankitalia in BdM (Dr. Federico Terrinoni, Dr. Giuseppe Feliziani, Prof. Bruno Inzitari ) che hanno gestito la fase commissariale di BdM per quasi 2 anni, il management di BdM, il Prof. Stefano Rainer Masera, ultimo Presidente BdM dal luglio 2013 ad ottobre 2014, che aveva prospettato la possibilità di salvare Bdm tramite il salvataggio del FIDT.

Infine, anche i rappresentanti di KPMG Italia e PricewaterhouseCoopers, società che svolgevano consulenza o attività di revisione bilanci in Banca Marche.

“L’idea è quella di scandagliare ogni aspetto della vicenda Banca Marche, facendo luce su ogni cono d’ombra, per accertare la responsabilità degli imputati ed il ruolo degli organi di controllo in questa vicenda intricata, un ruolo che ha avuto importanza anche per le altre 3 banche risolute” conclude l’avv. Corrado Canafoglia.