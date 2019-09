Manifestazione a Roma contro il governo Conte-bis, partecipanti anche da Senigallia Massimo Bello: "Un vero e proprio esproprio alla sovranità popolare e alla volontà degli Italiani"

Domani, 9 settembre, anche Fratelli d’Italia di Senigallia sarà a Roma a manifestare il proprio dissenso al nascente Governo Conte-bis. Il Consigliere Capogruppo dell’Unione Massimo Bello, Responsabile regionale e provinciale del Dipartimento ‘Enti Locali’ di FdI, rappresenterà Senigallia e le Valli Misa-Nevola insieme alle centinaia e centinaia di suoi colleghi di partito provenienti da ogni angolo delle Marche.

Giorgia Meloni, nei giorni scorsi, ha lanciato l’iniziativa di una grande manifestazione in piazza Montecitorio, quella in cui si affaccia la Camera dei Deputati, il primo dei due rami del Parlamento, che affronterà la presentazione della nuova squadra di governo PD-M5S e il dibattito sulla fiducia.

“La mobilitazione per questo appuntamento di dissenso a questo inciucio – ha dichiarato Massimo Bello, che è stato anche Sindaco e Consigliere provinciale di Ancona – è partita da Roma, ma coinvolge ciascuna regione, da cui arriveranno centinaia di migliaia tra militanti, dirigenti, e simpatizzanti di Fratelli d’Italia, e ai quali si uniranno decine e decine di migliaia di cittadini, che si sono sentiti traditi da questo ‘patto scellerato’, tutto di sinistra. Probabilmente, anzi sicuramente, il governo più a sinistra della storia italiana repubblicana.”

“Questa mattina se ne è parlato anche ad Ancona alla Conferenza programmatica provinciale del partito – ha aggiunto l’esponente della destra locale e regionale Massimo Bello – nata per di discutere idee, azioni e progetti per costruire il nuovo governo regionale delle Marche e per cambiare l’Italia, liberandola da un accordo, quello PD-M5S, che rappresenta la peggiore politica italiana. Un vero e proprio esproprio alla sovranità popolare e alla volontà degli Italiani.”

