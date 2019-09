Servizio Civile in Area Vasta 2, posti anche a Senigallia e Corinaldo 29 i posti disponibili

E’ uscito il bando 2019 per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, che potranno già inviare le domande di partecipazione.

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio della comunità e, allo stesso tempo, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale: una scelta importante per le ragazze e i ragazzi che rappresentano per il Paese un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico. L’AV2 partecipa quest’anno con il progetto “Una mano che accoglie”, che interessa le strutture sanitarie delle sedi di Senigallia/Corinaldo, Jesi, Fabriano, Ancona/Castelfidardo e Fondazione Salesi Onlus di Ancona (ente co-progettante) per un totale di 29 volontari, di cui 4 per la Fondazione Salesi.

L’obiettivo del progetto consiste nel diffondere la cultura della salute e sostenere le categorie più fragili, tramite attività di accoglienza ed orientamento. I volontari in Servizio Civile saranno di supporto a tutta l’utenza, in particolare alle persone che necessitano di maggiore aiuto, svolgendo azioni di: orientamento, accoglienza e supporto, informazione, anche presso i punti di front office, accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto amministrativo.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019 tramite la piattaforma Domande on Line (DOL), raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma è possibile attraverso il Sistema di Identità Digitale SPID o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione ed è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale: la presentazione di più domande comporta infatti l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

L’esperienza del servizio civile può essere scelta anche da studenti o lavoratori, purché il loro impegno sia compatibile con l’orario di servizio del progetto. Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di partecipazione e trasmissione della domanda, sull’ammissione alle selezioni e sul contenuto del progetto è possibile visitare i siti www.asur.marche.it, www.serviziocivile.marche.it e https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx.

Per informazioni relative alle sedi dell’Area Vasta 2:

• sede di Senigallia: 071 79092458 (Dir. Med. Ospedaliera: dal lunedì al sabato – ore 9,00 – 13,00) – 071 70902935 (volontari Servizio Civile: dal lunedì al venerdì – ore 13,00 – 14,00) fax 071 79092453 – email: valeria.benigni@sanita.marche.it;

• sede di Jesi: 0731 534404 (volontari Servizio Civile: dal lunedì al venerdì – ore 13,00 – 14,00) – 347 8514788 (referente di zona: Fabio Marchi);

• sede di Ancona: 071 8705909 (UOC Area Infermieristica Ostetrica: la mattina dal lunedì al venerdì);

• sede di Fabriano: 0732 707215 – 0732 707633 (Servizio Infermieristico: la mattina dal lunedì al venerdì);

• Fondazione Ospedale Salesi Ancona Onlus: 071 5962844 – 071 5962850 (Valeria Zanconi: dal lunedì al venerdì – ore 9,00 – 13,00; il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00).

D.ssa Valeria Benigni