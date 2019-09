Area Vasta 2, firmato il “Piano Locale condotte suicidarie Istituti Penitenziari di Ancona” Il protocollo è stato sottoscritto lo scorso 30 agosto presso la sede dell'Asur Marche ad Ancona

129 Letture Cronaca

Il giorno 30 agosto 2019, alle ore 11.00, ad Ancona, presso la sede dell’Asur Marche, alla presenza del Direttore Generale dr. Alessandro Marini, del Direttore Sanitario d.ssa Nadia Storti e delle Autorità, si è svolta la firma, da parte del Direttore degli Istituti Penitenziari di Ancona d.ssa Manuela Ceresani e del Direttore di Area Vasta 2 dr. Giovanni Guidi, del protocollo “Piano Locale condotte suicidarie Istituti Penitenziari di Ancona”, in applicazione del “Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario delle Marche” (DGRM del 26 marzo 2019, n. 316) e del “Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” (Accordo rep. N. 81/CU del 27/07/2017).

Tale protocollo rappresenta la sintesi del lavoro multidisciplinare e interistituzionale che ha visto la partecipazione del personale sanitario e del personale del Ministero di Giustizia; quindi medici di assistenza, psichiatri, psicologi, infermieri afferenti al Distretto Sanitario, al Dipartimento di Salute Mentale e al Servizio Territoriale Dipendente Patologiche si sono riuniti con gli operatori degli istituti penitenziari, agenti di Polizia, educatori, psicologi, valutando l’esperienza degli anni precedenti.

La cabina di regia è costituita dal Gruppo di Valutazione Multidisciplinare, composto dagli operatori dell’Area Vasta 2, dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e Comunità.