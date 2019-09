Successo per la Notte Bianca del ping pong Al Centro Olimpico Tennistavolo di Senigallia, sabato 31 agosto

La Notte Bianca del Ping-Pong 2019 è andata oltre le previsioni cannibalizzando di fatto il torneo Mare-PingPong del sabato pomeriggio 31 agosto.

I partecipanti a quest’ultimo infatti, tra cui diversi turisti e agonisti provenienti dalle Marche non solo, hanno preferito aderire alla Notte Bianca tanto che alla fine il torneo non si è svolto.

Quattro le squadre, caratterizzate dal colore della maglietta rossa, verde, blu e gialla e composte in modo open per renderle equilibrate, che alle ore 22,00 hanno dato inizio alla maratona notturna intervallando soste e ristori alle schiacciate. Tante le formule utilizzate e tante le situazioni di gioco create, tra cui quella nuova con la doppia rete alta complessivamente 50 cm, divisa in tre settori (rete, vuoto, rete) con la regola che la pallina poteva superare l’ultima retina o passare nel vuoto intermedio, accentuando il ricorso all’abilità e destrezza di controllare la traiettoria della pallina. Un bel lavoro, sotto il profilo ingegneristico, è stato quello di predisporre l’attrezzatura per tutti i tavoli impiegati ma l’esperienza progettuale del Maestro Pettinelli è servita anche in questa occasione.

All’alba, davanti ai caldi bomboloni che hanno premiato la tenacia di chi è arrivato fino alla fine, la squadra verde (Pierpaoli Nicolò, Pioppi Raffaele, Gerini Simone, Cesaroni Giovanni, Spurio Filippo, Campolucci Alessandro, Torregiani Davide, Mastrangelo Samuele) è risultata al vertice della classifica a punti. Se l’obiettivo è stato quello di aggregare giovani e adulti, maschi e femmine, agonisti e semplicemente appassionati, intorno ad una occasione di socializzazione ed integrazione si può certamente dire che sia stato raggiunto.

I ristoranti Michele e Pomodoro hanno sponsorizzato l’evento con buoni ristoro. Un “bravo” a Nicola Falappa, Lorenzo Giacomini e Sabrina Moretti per l’impegno organizzativo, aiutati in questo dai volontari del Servizio Civile.

Sulla pagina facebook del centro Olimpico le foto ed i video della serata.