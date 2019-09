Si avvicina a Senigallia l’appuntamento con la “Notte dello Sport” L'evento è in programma a partire dalle 20.30 di venerdì 6 settembre nella cornice del Foro Annonario

Countdown avviato per l’edizione 2019 della “Notte dello Sport”, tradizionale evento che da quasi vent’anni segna l’inizio ufficiale della stagione per le società sportive senigalliesi. L’appuntamento è infatti fissato per venerdì prossimo 6 settembre con inizio alle ore 20.30, nello scenario del Foro Annonario.

Trenta i sodalizi che hanno aderito, con tante discipline rappresentate: sul palco sfileranno atleti professionisti mescolati a semplici appassionati, di tutte le età e di ogni livello. Perché in fondo è questo il senso della serata organizzata come sempre dall’agenzia di servizi giornalistici Nerosubianco, con il patrocinio del Comune di Senigallia e del Coni Marche e la partnership di King Sport&Style, Bcc di Pergola e Corinaldo e Conad Senigallia. Una grande festa dello sport insomma: colorata, animata, piena di volti, emozioni e spettacolo. Sui due palchi che saranno allestiti al Foro si alterneranno infatti, secondo una formula ormai decisamente collaudata, le presentazioni delle squadre alle esibizioni di ginnastica, danza e delle arti marziali.

Ad aprire la serata saranno i tre partner etici dell’iniziativa: l’Associazione Cuore di Velluto, il Panathlon Club e la Fidapa Senigallia, che lancerà la Maratona in rosa che si terrà due giorni dopo. Poi, in ordine di apparizione, sul palco diventeranno protagonisti gli staff di Circolo Tennis Olimpia Marzocca, Senigallia Tennis Club, Team Tennis Senigallia, Badminton Senigallia, Capoeira Nossa Nacao, Nordic Walking Anwi, Never Stop Run, Atletica Senigallia, Ludi e Victoria Jujitsu, Sailing Park, Polisportiva Senigallia (con nuoto, judo e ginnastica ritmica), Sci Club Senigallia, All Blacks Taekwondo, Pallacanestro Senigallia Goldengas, Basket 2000 MyCicero, Roosters Basket, Pallacanestro Senigallia Giovani, Boomerang Danza del Ventre, Fc Vigor, gli arbitri senigalliesi della sezione Aia di Ancona, Olimpia Calcio Marzocca, Senigallia Calcio, Us Pallavolo (con la Cioccolaterie Miv femminile e la Security Ta.pe maschile), Centro Danza Nirvana, Arci Volley Vallone, Palestra Planet Fitness, per concludere con il Senigallia Basket 2020, neonata società (è stata fondata lo scorso 20 agosto da diversi volti noti della pallacanestro senigalliese) inserita in extremis in scaletta. A condurre la serata sarà una “squadra” di ben cinque presentatori: a Fabio Girolimetti, Giacomo Valeri, Matteo Magnarelli e Giovanni Girolimetti, già sul palco negli anni scorsi, da questa edizione si affianca Sharon Renzi, che per la prima volta porterà un tocco femminile alla presentazione della “Notte dello Sport”.

Ovviamente tanta attesa da parte dei tifosi per conoscere dal vivo i nuovi organici di Goldengas e Vigor, che si presenteranno al gran completo, ma per tutte le società presenti non mancheranno fans e sostenitori.

Appuntamento dunque con la “Notte dello Sport” a venerdì 6 settembre al Foro Annonario, a partire dalle ore 20.30: l’ingresso è libero.