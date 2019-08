“Senigallia polo universitario? Perché no, ma i tempi non sono brevi” Il sindaco risponde a un cittadino: "il percorso è complicato, ma la proposta affascina molto"

“Un polo universitario a Senigallia? Perché no, anche se non nell’immediato”.



Lo afferma il sindaco Maurizio Mangialardi, nel rispondere a una domanda di un cittadino arrivata attraverso la rubrica Scrivi al Sindaco, del sito istituzionale.

“Sono un cittadino senigalliese dal 2018, laureato in economia del turismo a Rimini: la mia tesi aveva come titolo Rimini capitale dell’ospitalità – sottolinea il residente – Reputo Senigallia la Rimini delle Marche ma a differenza della cittadina romagnola ha delle potenzialità da sfruttare.Senigallia è già riconosciuta per la sua scuola alberghiera ma dovrebbe aver e anche un’università turistica, magari una sede distaccata di Ancona come lo è Rimini per Bologna”.

“Sicuramente essere sede universitaria sarebbe per Senigallia motivo di prestigio, considerata la crescita esponenziale che la città ha avuto da venti anni ad oggi in campo turistico e commerciale – replica il sindaco Maurizio Mangialardi – Non nego che la proposta, seppur non nuova e già intrapresa in passato, affascina molto e merita sicuramente un approfondimento e una valutazione”.

C’è interesse, dunque, ma i tempi non saranno brevi perché, come spiega ancora il sindaco “occorre senza dubbio considerare che il percorso amministrativo per la nascita di un polo universitario è piuttosto complicato e bisogna tenere conto poi che il bacino di utenza per la materia di studio suggerita è già assorbito in gran parte proprio dalla città di Rimini”.