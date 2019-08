Terminata un’edizione da record del Marzocca Summer Festival Nell'occasione raccolti oltre 3.000 euro a favore della Lega Fibrosi Cistica Italiana Marche.

Con la serata “Sport sotto le Stelle”, dedicata alle società sportive di Marzocca, si è conclusa l’edizione 2019 del Marzocca Summer Festival, la rassegna di eventi organizzata dal Comune di Senigallia, dal comitato Enjoy Marzocca e dal Centro sociale Adriatico. A rendere speciale la serata il conferimento dell’ambitissima Stella al Merito Sportivo alla campionessa di tennis tavolo Sabrina Moretti da parte del fiduciario del Coni di Senigallia Vittorio De Salsi.

La manifestazione ha così concluso un’edizione davvero strepitosa della rassegna estiva di Marzocca, che da giugno ad agosto ha visto il susseguirsi di tantissime iniziative che hanno saputo coniugare arte, musica, sport, spettacolo e solidarietà, intercettando un pubblico eterogeneo di cittadini, turisti e visitatori.

E a proposito di solidarietà, è da sottolineare che ha superato la cifra di 3000 euro la raccolta fondi lanciata dagli organizzatori tramite la vendita delle magliette del Festival; la somma raccolta sarà interamente devoluta alla Lega Fibrosi Cistica Italiana Marche.

“Sono davvero molto felice – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – del successo riscosso dal Marzocca Summer Festival. Un successo che forse ha superato anche le più rosee aspettative, ponendo le basi per fare di questa manifestazione uno dei punti fermi dell’estate non solo di Marzocca, ma dell’intera città e dei comuni limitrofi. Come ho già avuto modo di dire, è in queste occasioni che si vede una comunità coesa e solidale, capace di prendersi cura di sé stessa. Dimostrazione ne sia anche la bella raccolta fondi promossa a favore della Lega Fibrosi Cistica Italiana Marche. Il mio ringraziamento va ancora una volta ai membri del Comitato Enjoy Marzocca, tutti volontari che hanno deciso di mettersi a disposizione per il bene della frazione, ai commercianti della zona, che hanno sponsorizzato in maniera fondamentale il cartellone degli eventi, e alla Namirial information tecnology, che ha contribuito alla realizzazione delle magliette”.