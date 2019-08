Controlli sul lungomare Italia, 10.000 euro di sanzione per due venditori abusivi I Carabinieri hanno colto sul fatto due cittadini pakistani di 39 e 21 anni, la cui merce è stata posta sotto sequestro

I continui controlli operati sul litorale di Senigallia da parte dai Carabinieri della locale compagnia hanno portato all’individuazione di altri due venditori abusivi, sanzionati per un ammontare di diverse migliaia di euro.

I due, cittadini pakistani di 21 e 39 anni domiciliati in Lombardia e in possesso di regolari permessi di soggiorno, sono stati sorpresi ad aggirarsi per il lungomare Italia benché privi di qualsiasi autorizzazione rilasciata dal Comune di Senigallia in merito allo svolgimento di attività commerciali su aree demaniali marittime.

In quanto inottemperanti sia a tali regolamenti che alle normative regionali in materia, per i due ambulanti è scattata una sanzione complessiva di 10.000 euro.

Posta inoltre sotto sequestro tutta la merce trovata in loro possesso, che una volta venduta avrebbe fruttato guadagni per circa 1.000 euro: si tratta di 84 braccialetti, 24 paia di occhiali da sole, 30 cavigliere, 21 cappelli, 15 foulard, 11 collanine, 2 orologi, 2 radioline e un ventaglio. Tutti questi articoli sono stati infine consegnati presso la depositeria comunale.