Presentata ad Ancona la nuova edizione della tradizionale Festa del Mare L'evento è in programma tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

91 Letture Fuori dalle Mura

Fervono i preparativi per l’edizione 2019 della Festa del Mare, curata come sempre dall’Associazione Stella Maris, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Capitaneria di Porto di Ancona, la Arcidiocesi di Ancona e Osimo, il Comune di Ancona e la Regione Marche.