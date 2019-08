Piazze illustri e tanti big: una C Gold Marche di basket di grande interesse Tanti inoltre gli stranieri nei roster

13 squadre, tre regioni e quattro province marchigiane rappresentate: la serie C Gold, alla seconda stagione dalla nascita, promette scintille e anche una serrata lotta al vertice per la conquista dell’unica promozione prevista in serie B.

Il torneo inizierà con la prima giornata sabato 28 settembre. Ci sono quattro formazioni umbre (ValdiCeppo Perugia, Assisi, Perugia e Foligno) tre abruzzesi (Vasto, Lanciano, Chieti) e ben sei marchigiane: Falconara, Osimo, Sambenedettese, Bramante Pesaro, Vigor Matelica e Pisaurum Pesaro.

Il mercato estivo, ormai agli sgoccioli, fa propendere per…