Alla Rotonda, presentata la Pallacanestro Senigallia del quarantennale-FOTO La società compie 40 anni tra pochi giorni e a breve disputerà la B per il 18° anno di fila. Torneo tanto duro quanto stimolante

La cornice più simbolica per una presentazione della stagione speciale in vista dell’anno agonistico più difficile, ma anche più stimolante.

La Goldengas Senigallia, al termine della prima settimana di preparazione atletica tra pista di atletica delle Saline e PalaPanzini, ha scelto il 24 agosto la Rotonda, simbolo della città, per far scoprire agli appassionati, un centinaio i presenti, la squadra che disputerà la serie B 2019-2020.

Non sarà una stagione come le altre, per vari motivi: Senigallia disputerà la cadetteria per il diciottesimo anno di fila, un record, e per il sedicesimo avrà lo stesso main sponsor, Goldengas.

Ma soprattutto a pochi giorni dall’inizio del torneo (prima giornata il 29 settembre a Rimini) il club di via Capanna festeggerà i 40 anni di vita, essendo stato fondato il 20 settembre 1979 da un gruppo di dirigenti tra cui l’ancora oggi immancabile Francesco Biagiarelli: per questo sono state realizzate delle maglie celebrative, che verranno regalate agli abbonati, ma soprattutto c’è voglia di festeggiare centrando per l’ennesima volta la qualificazione ai playoff, mai fallita in precedenza, ma in un torneo il cui livello non è mai stato così alto.

“La Pallacanestro Senigallia ha regalato tante soddisfazioni in questi 40 anni – ha sottolineato il sindaco Maurizio Mangialardi – ma soprattutto è riuscita in una cosa ben più importante, dare un’immagine di serietà, facendo sempre il passo secondo la gamba”.

Un riconoscimento arrivato pure dal presidente Fip Marche Davide Paolini, anche lui presente alla Rotonda, soprattutto nei confronti del massimo dirigente Claudio Moroni, che si trova alla presidenza da ben 24 anni, di cui gli ultimi 21, dal 1998, consecutivi.

Diciassettesima stagione invece per l’inossidabile capitano Mirco Pierantoni, 38 anni, 202 cm, che sarà ancora il centro titolare e che ha le idee chiare sul campionato in arrivo:

“Sarà un girone più duro del passato – evidenzia – Dovremo lavorare sodo già durante la preparazione mettendo sul parquet l’intensità che coach Foglietti giornalmente ci chiede”.

C’è la consapevolezza, nell’ambiente senigalliese, di aver costruito il miglior roster possibile con il non eccelso budget a disposizione, ma pure che rispetto agli anni scorsi il livello si sia sensibilmente innalzato.

“Dobbiamo esserne consapevoli – evidenzia Giacomo Gurini, lo scorso anno secondo miglior realizzatore del girone C – Ci sono squadre che hanno investito budget davvero molto importanti, noi dovremo sopperire con la forza e la coesione del gruppo”.

In fondo, quelle stesse armi che già nelle stagioni precedenti avevano permesso alla Goldengas di andare puntualmente oltre i pronostici della vigilia e conquistarsi la nomea di ammazzagrandi: e chissà che, anche il quarantennale, non regali l’ennesima stagione di soddisfazioni ai tifosi biancorossi.