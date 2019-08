Anci Marche punta il dito contro la lentezza della ricostruzione a tre anni dal sisma del 2016 Il presidente regionale Mangialardi: «Da tre anni aspettiamo risposte, abbiamo atteso abbastanza»

“A una prima fase di gestione dell’emergenza affrontata con modalità e risorse adeguate è seguito una ricostruzione post-sisma che è molto lontana dalla sua conclusione”. A tre anni dal sisma del 24 agosto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e coordinatore nazionale dei presidenti delle Anci Regionali non nasconde l’indignazione per un quadro normativo mai semplificato e una serie di impegni presi e non mantenuti dal governo e dal Parlamento a fronte di un stanziamento in termini di risorse finanziarie invece non marginale.

“Il pensiero in questi tre anni – ha aggiunto Mangialardi – è sempre stato volto a ridare dignità ad un territorio che necessitava della massima attenzione da parte delle istituzioni dello Stato”. “Aver ridotto il ruolo delle Regioni a semplice…