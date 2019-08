Calcio: Vigor Senigallia, gol e buone indicazioni in amichevole 10-0 contro il Victoria Brugnetto, ma conta di più la determinazione messa in campo

Ha tratto indicazioni interessanti mister Massimiliano Guiducci dall’amichevole disputata ieri, 21 agosto, a San Michele al Fiume contro il Brugnetto.

Un test-match che ha permesso di provare quasi tutta la rosa in vista degli imminenti impegni di coppa e campionato.

La Vigor si è schierata con Tavoni tra i pali, poi Sanviti, Guerra, Sassaroli, Magi Galluzzi, Vitali, Carbonari, Siena, Nacciarriti, D’Errico e Cinotti, ma il tecnico ha poi sostituito tutti per permettere anche agli altri componenti di testare la propria condizione atletica.

Dentro quindi anche Roberto e Conti in porta, Rotondo, Savelli, Morganti, Marzano, Orlietti, Alessandro Pesaresi, Tomba, Denis Pesaresi, Piergallini e Orciani.

Alla fine il tabellino ha segnato 10-0 per la Vigor, ma al di là del largo risultato ciò che più conta per Guiducci è stato vedere la determinazione dei giocatori rossoblu fin dai primi minuti di gioco. Per la cronaca, ecco i marcatori: Nacciarriti, D’Errico (2), Sassaroli, D. Pesaresi, Piergallini, Morganti, Siena, Orciani, autorete.

