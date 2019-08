Turismo in crescita del 25% a Macerata nella settimana di Ferragosto Tra le attrazioni più gettonate dai visitatori figurano Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e Palazzo Ricci

127 Letture Fuori dalle Mura

Ferragosto, Macerata premiata dal turismo lento e in netta espansione. Visitatori da tutta Italia e in buona parte dall’estero si sono concessi un lungo Ponte dell’Assunta all’insegna dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia, prediligendo l’Atene delle Marche alle spiagge affollate. E’ la fotografia restituita dagli ingressi ai musei dell’ultima settimana, dominata dal lungo week end ferragostano. I 2.723ingressi totali dal 12 al 18 agosto alzano – non di poco – l’asticella delle performance turistiche cittadine degli ultimi anni, quelli della rinascita dopo il terremoto, con un balzo in avanti del 25% rispetto al 2018 quando il totale dei visitatori fu di 2.047 unità.