Marcello Cicchitti (Milano) vince il Torneo Imperatore al Centro Olimpico Al secondo posto un altro master, Emanuele Crivellaro di Verona, anche lui in posizione alta nel ranking nazionale.

E’ campione europeo master in carica di doppio maschile (titolo conquistato a Budapest due mesi fa in coppia con Yang Ming), ma anche Presidente del potentissimo Comitato Regionale Lombardia della FITeT.



E’ il profilo essenziale di Marcello Cicchitti (Milano) fresco vincitore del Torneo Imperatore d’Agosto 2019 che si è volto al Centro Olimpico nel fine settimana e che ha registrato un bel livello tecnico considerando anche il ristretto numero di partecipanti ammessi. Al secondo posto un altro master, Emanuele Crivellaro di Verona, anche lui in posizione alta nel ranking nazionale.

Terzi ex-equo due giovani, il senigalliese Agostino Piacente ed il fabrianese Andrea Peverieri, che pur esprimendo un gioco interessante non sono riusciti a fare di meglio. Non deve sorprendere il brillante risultato dei due master finalisti. I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nella pallina hanno modificato il gioco rendendolo meno liftato e giocato più vicino al tavolo, aumentando così il peso dell’esperienza e della sensibilità di polso, tipici di un’età più matura. Tempi rispettati e soddisfazione generale per un torneo estivo che è nato un paio di anni dopo l’apertura del Centro Olimpico che quest’anno festeggia il 35^dell’apertura avvenuta con i Giochi FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) che in quell’anno si disputarono nella nostra città.

Un ringraziamento ai ristoranti Uliassi, Luna Rossa, Vicoletto e Pomodoro per aver offerto i premi.