Controlli e sequestri di stupefacenti nella notte di Ferragosto da parte della Polizia Giovani sorpresi dagli agenti in possesso di cocaina e marijuana

In occasione della notte di Ferragosto, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Senigallia è stato impegnato in mirate attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti specie tra i giovani frequentatori dei locali da ballo.



Tale operazione, rientrante nel quadro delle intensificate attività fortemente volute dal Questore di Ancona, ha consentito di far emergere diversi casi di uso di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi ragazzi che sono stati rintracciati sia in prossimità degli accessi che all’interno di alcuni locali da ballo. Nell’occasione sono stati recuperati e sequestrati oltre 10 grammi di sostanze poi identificate come cocaina e marijuana.

In particolare nel corso di un controllo eseguito a carico di cinque giovani trovati in prossimità di un locale, gli agenti hanno notato comportamenti piuttosto nervosi da parte di tre di essi.

I poliziotti hanno deciso per operare approfondite ricerche ed è emerso che effettivamente che tutti e tre, D.M.S. di anni 20, G.L. e P.C , entrambi di anni 18, tutti provenienti dall’anconetano, erano in possesso di diversi grammi di cocaina e marijuana. Si è proceduto dunque al sequestro della sostanza ed alla segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntori.

In occasione di un altro controllo eseguito all’interno di un locale, gli agenti hanno tenuto d’occhio in particolare due giovani mentre si adoperavano in strani movimenti in una zona appartata: i due sono stati scoperti mentre erano intenti a predisporre la sostanza per l’uso.

Gli agenti hanno bloccato i due e recuperato oltre 1 grammo di cocaina, rinvenendo nel corso del controllo altri 3 grammi circa di cocaina.

Nei confronti dei due giovani, M.A. di anni 25 e R.F. di anni 21, quest’ultimo originario della Lombardia ed attualmente in vacanza a Senigallia, gli agenti hanno provveduto al sequestro della sostanza stupefacente ed alla segnalazione in Prefettura, oltre che all’immediato ritiro della patente di guida.

Successivamente, in zona Saline, agenti di Polizia hanno notato alcuni giovani all’interno di un giardino e sono passati ad operare un controllo su di essi. Tra questi vi erano alcuni soggetti noti quali assuntori ed uno di essi, C.C. appena 18enne, è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana, che gli è stata sequestrata , mentre il neomaggiorenne è stato segnalato in Prefettura quale assuntore.