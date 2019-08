Alla libreria iobook per ‘Le Marche tra le righe’ c’è Matteo Cellini Appuntamento per martedì 13 agosto alle 21.30

103 Letture Cultura e Spettacoli

Ritorna nella serata del 13 agosto alle 21.30 alla libreria iobook in via Cavour 32, la Rassegna ‘ Le Marche tra le righe‘ con la presentazione del libro di Matteo Cellini ‘ I segreti delle nuvole’ pubblicato da Bollati Boringhieri.



I segreti delle nuvole racconta la storia di Tommaso e della famiglia Sili. Tra le nuvole e la piccola cittadina di Urbania, tra il cielo e le verdi colline delle Marche. Racconta la vita dolce e spericolata di questo bambino prima di nascere, a diecimila metri dal suolo, e quella che l’aspetta, in una famiglia felice come tante, infelice come tante. Racconta l’attesa, insieme a migliaia di altri bambini, e poi la discesa sulla terra.

Questo libro è una fiaba che fa ridere e commuove. Ha la fantasia e l’universalità del Piccolo Principe e un linguaggio che sa toccare il cuore. Ha la magia delle immagini di Valerio Berruti.

Insieme, parole e immagini, raccontano i piccoli abitanti delle nuvole – i loro segreti – che rincorrono senza tregua desideri irraggiungibili, che si esaltano e disperano e disperandosi rovesciano sulla terra pioggia e grandine.

E quando ridono è perché laggiù, quaggiù, due persone si sono innamorate.

Matteo Cellini è un giovane autore il cui valore è riconosciuto nel panorama letterario italiano. Nato a Urbino, vive a Urbania e insegna lettere in una piccola scuola media. Ha pubblicato Cate, io (2013), che ha vinto il premio Campiello Opera Prima, e La primavera di Gordon Copperny jr (2016). I segreti delle nuvole è il primo libro edito da Bollati Boringhieri.

Matteo sarò intervistato da Andrea Bacianini