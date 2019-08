Nicolò Appoloni vince il 6^ torneo Mare-PingPong Secondo e terzo altri due senigalliesi, Agostino Piacente e Paolo Spinozzi. Quarto il fabrianese Matteo Cavallo

Sono stati due senigalliesi i finalisti del 6^ torneo estivo Mare-PingPong che si è svolto come di consueto al Centro Olimpico di Senigallia.

Nicolò Appolloni in finale ha avuto la meglio su Agostino Piacente. Entrambi sono tesserati alla federazione con ranking differenti e per società diverse ma sono amici e frequentano lo stesso corso di specialistica di Ingegneria alla Politecnica delle Marche. Al terzo posto un altro senigalliese, Paolo Spinozzi, e quarto il fabrianese Matteo Cavallo entrambi nel ranking federale.

Man mano che si avvicina Ferragosto il torneo Mare-PingPong si arricchisce di contenuto tecnico in vista dell’edizione speciale che quest’anno si svolge sabato prossimo 17. Speciale perché il torneo prende il nome dalla formula (Imperatore perché all’inizio è stata assegnata una coroncina d’oro al vincitore di tre edizioni) e perché si è iniziato a farlo fin negli anni immediatamente successivi all’apertura del Centro Olimpico, più di trent’anni fa. Poi nel tempo si sono aggiunti i tornei Mare-PingPong per dare una risposta positiva alla richiesta di agonismo dei numerosi turisti che venivano a Senigallia per un periodo di mare ma anche per giocare a ping-pong.

Questa volta i partecipanti sono stati di Senigallia, Lazzate, Fano, Fabriano, Varese, Milano, Ancona, Montemarciano, Vimodrone e Roma. L’appuntamento prossimo è per sabato 17 ma con un cambio di orario: si giocherà alle 17,30.