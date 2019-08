33° Campionato Nazionale Individuale ruzzola Uisp: Adriano Morganti Campione Italiano L'alteta di casa al primo posto nella categoria B. La A è stata vinta da Sergio Zati di Perugia

Domenica 28 luglio si è svolto il 33° Campionato Nazionale Individuale di Ruzzola Uisp organizzato dai gruppi sportivi Uisp Cannella e Uisp Ostra.

Nello scenario delle splendide campagne della valle del Misa si sono presentati all’appuntamento oltre 100 atleti, provenienti non solo dalle Marche ma anche dall’Abruzzo, Umbria, Toscana e Lombardia. Tanti sportivi accomunati dalla stessa passione per questo sport popolare, simbolo della nostra tradizione e profondamente legato alla storia del nostro territorio.

La gara, suddivisa nelle categorie A e B, si è svolta su due percorsi, uno in via dell’Annunziata nel Comune di Trecastelli, l’altro in via Cavallo Montirone, tra le frazioni di Bettolelle e Filetto nel Comune di Senigallia.

Una manifestazione che oltre a valorizzare il territorio e promuovere il rispetto dell’ambiente, ribadisce l’importanza degli sport tradizionali in cui si fa esperienza dei valori più sani e autentici: lo spirito di aggregazione, l’amicizia e la lealtà verso gli avversari.

Presso l’Area Verde della Cannella, dopo un ristoro preparato per tutti i partecipanti dai volontari del G.s. Uisp Cannella, si sono svolte le premiazioni con la partecipazione del Presidente del Comitato Uisp di Senigallia Giorgio Gregorini che ha ribadito l’importanza di questo gioco in grado di far rivivere la passione per la tradizione e far passare piacevoli momenti di aggregazione, di vita associativa e del semplice stare insieme.

Sul gradino più alto del podio sono saliti per la cat. A Sergio Zati di Perugia e per la cat. B l’atleta di casa Adriano Morganti del G.S. Uisp Casale di Senigallia.

Il Comitato Uisp di Senigallia ringrazia le proprie società affiliate, tutti gli organizzatori, i volontari e gli atleti partecipanti per la buona riuscita della manifestazione, sempre nel rispetto dei valori e dei principi Uisp.