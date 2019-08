Senigallia: terzo appuntamento con ConTesto, rassegna di musica inedita giovanile Lunedì 12 sul palco i Lucrezia e gli EEF Project

85 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo il grande successo delle prime due serate, torna la rassegna ConTesto, volta a ricreare a una scena musicale giovanile a Senigallia: appuntamento lunedì 12 agosto, sempre alle ore 21 al Cortile della Biblioteca Antonelliana.

Nell’occasione si esibiranno due gruppi: Lucrezia e EEF Project. Inoltre, durante il concerto ci sarà la partecipazione degli artisti dell’associazione “AR(t)CEVIA”, partner del progetto.

Lucrezia, nata a Bologna il 3 Novembre 1996 e già a due anni protagonista del piccolo coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna, ha proseguito gli studi corali cui ha associato quelli di pianoforte fino all’ingresso in conservatorio per studiare composizione, corso del quale ora frequenta il nono anno. Dopo il liceo, nel 2015 si trasferisce a Milano per studiare canto pop e scrittura presso il CPM Music Institute e inzia a esibirsi live in alcuni locali della città per portare in giro le sue canzoni.

Ha da poco partecipato alla XXX edizione del concorso per cantautori Musicultura con il suo brano “Su questa pianura” classificandosi fra i 16 finalisti.

EEF Project (Early Ettringite Formation) nasce dalla mente del leader Mattia Leoni (batteria) e del suo braccio destro Umberto Ferretti (chitarra). Dopo diversi anni di ricerca e di scrittura, decidono di concretizzare il progetto trovando i giusti elementi per la formazione al completo. Il sestetto propone pezzi inediti con influenze Jazz, Rock, Latin, Fusion dal forte impatto. Nella primavera del 2018 registrano la prima demo contenente tre brani originali al Nufabric Basement Studio Recording di Fermo. Partecipano al Tour Music Fest edizione 2018 arrivando in finale a Roma e posizionandosi terzi in tutta Italia. Inoltre partecipano al Forum Jazz Live di Forlì con Dave Weckl e Mike Stern giungendo sino alla semifinale. Ad oggi hanno appena completato la registrazione del loro primo disco presso l’Astronave Recording Studio di Recanati sotto l’attenta guida dei fonici Andrea Bianchini e Marco Borsella. L’ album sarà pubblicato entro Ottobre 2019.

Le prossime date della rassegna ConTesto saranno quelle del 13 e del 20 settembre, sempre presso il Cortile della Biblioteca Antonelliana. I concerti live di ConTesto sono aperti a tutti i gruppi e singoli artisti che propongono musica inedita e che abbiano un repertorio pronto per un’esibizione della durata minima di 45 minuti. Chi vuole potrà presentare materiali non originali come delle cover, ma non dovranno superare un terzo dell’intera esibizione. Essendo una rassegna destinata a giovani, i tre quarti della band dovrà avere un’età inferiore ai 35 anni. Tenuto conto dei criteri sopra elencati la direzione artistica valuterà ogni singola proposta.

ConTesto è una delle azioni del progetto CO.ES.A. CONTESTI ESPRESSIVI E AGGREGAZIONE, che permette ai giovani e alle associazioni del territorio di essere protagonisti in vari ambiti: musica, fotografia, arti visive, danza, sicurezza e mappatura creatività. CO.ES.A. si avvale del contributo della Regione Marche.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800211212. Il modulo d’iscrizione, invece, è disponibile insieme al bando sul sito www.informagiovani-senigallia.it.