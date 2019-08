Summer Jamboree: due band americane in esclusiva al Foro Annonario Domenica 11 agosto, per il gran saluto alla XX edizione

Ultima energetica notte di Summer Jamboree, domenica 11 agosto a Senigallia (Marche – AN). Sul palco centrale al Foro Annonario è tempo di saluti e ringraziamenti. Per chiudere alla grande i festeggiamenti della XX edizione del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, iniziati il 31 luglio scorso, salgono sul palco ancora tanti grandi musicisti: Shaun Young & Texas Blue Dots USA e Kid Ramos USA con i Good Fellas ITA. Una miscela di suoni travolgenti per scatenarsi e ballare un’ultima volta nell’abbraccio del Foro. Presentano Alice Balossi e Jackson Sloan con la amichevole partecipazione di Dario Salvatori.



I primi a salire sul palco saranno Shaun Young & Texas Blue Dots USA, alle 21.30. Chitarra e voce, Shaun Young è un mito nel mondo Rockabilly e ha iniziato la sua carriera con il famoso trio rockabilly “High Noon”. La band dei Texas Blue Dots nasce da una sua idea e si forma a Austin in Texas nel 2011, coinvolgendo tre musicisti Italiani trapiantati a Austin: Paolo Bortolomiol contrabbasso, Alberto Telo batteria e Massimo Gerosa piano. Ispirata ai ritmi Rhythm’n’Blues e Rock’n’roll degli anni ’50, la band è influenzata da artisti come Freddy King, T-Bone Walker, Elmore James, Fats Domino e Hop Wilson. Il pubblico del Summer Jamboree potrà ascoltarli per la prima volta in Italia e in esclusiva Europea. Alle 23.15 toccherà a Kid Ramos USA salire sul palco affiancato dai Good Fellas ITA. In esclusiva europea e a grande richiesta torna al Summer Jamboree il bluesman Kid Ramos! Classe 1959, californiano di nascita, ma con il Texas nello spirito e il Blues nell’anima, la sua carriera professionistica inizia all’interno della band di James Harman (noto armonicista Blues e R’n’B), dove resta per ben 8 anni. Entra poi nella famosa blues band americana “Roomful Of Blues” e nel 1993 nei “Fabulous Thunderbirds” con cui resta per molti anni. Uno dei suoi progetti preferiti rimane però quello dei Los Fabulocos, una band dove blues, jump blues e atmosfere tex-mex si mischiano alla perfezione. Lo stile di Kid è allo stesso tempo essenziale e ricco di classe. Dal vivo è un portento. Chi meglio dei Good Fellas poteva affiancarlo? I Gangster dello Swing sono nel mondo del rock’n’roll e dello swing da 25 anni. Sanno creare spettacolo e coinvolgere il pubblico con la loro musica sia quando suonano da soli, sia quando sostengono solisti internazionali. Band residente del Summer Jamboree, i “bravi ragazzi” hanno infatti diviso il palco con Ben E.King, James Burton e praticamente ogni altro artista di settore ancora in attività. Dj per la serata sono Heidi e Andy Fisher.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13 e dalle 16 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro

