Summer Jamboree: tutto il ricco programma della giornata conclusiva della XX edizione Domenica 11 agosto una programmazione intensa e rappresentativa della “hottest rockin’ holiday on Earth

Un buon bicchiere si beve fino alla fine e anche l’ultima goccia ne conferma la qualità e il piacere. Così il Summer Jamboree, arrivato all’ultima giornata di questa emozionante XX edizione, che anche domenica 11 agosto regala una programmazione intensa e rappresentativa della “hottest rockin’ holiday on Earth”.



Gli ultimi gruppi a festeggiare il 20th Anniversary del Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 iniziato il 31 luglio scorso, sono Shaun Young & Texas Blue Dots USA, Kid Ramos USA, Waikiki Leaks ITA e Walter Broes BE, con la partecipazione degli immancabili Good Fellas ITA e Don Diego Trio ITA. Sei gruppi per tre palchi live: palco principale al Foro, palco ai Giardini della Rocca e palco in Piazza Garibaldi. Insieme a loro ci sono ancora tanti professionisti del record hop, pronti a selezionare il miglior Rock and Roll durante tutta la giornata (al palco centrale ci saranno DJ Heidi e Andy Fisher). Fanno gli onori di casa e le presentazioni la foodblogger Alice Balossi ITA, anche pin up e appassionata di cultura vintage oltre che di pasticceria (ha di recente pubblicato il libro Dolci per pigri), il carismatico cantante Jackson Sloan UK che ha fatto parte della magnifica ventina di solisti alla Rock and Roll Review. Con loro, per amichevole partecipazione, anche Dario Salvatori ITA.

Anche domenica sera, generi sono i più vari, dal rockabilly al western swing, dall’hapa haole alla roots e al blues. Il palco al Foro Annonario si accende per due star americane: Kid Ramos USA con i Good Fellas ITA e Shaun Young & Texas Blue Dots USA. Bluesman nell’anima, Kid Ramos è un chitarrista californiano portentoso, molto amato e atteso dai fan, che potranno ascoltarlo dalle 23.15 in esclusiva, affiancato dai gangster dello swing, i bravissimi Good Fellas, house band del Festival. La serata sarà aperta alle 21.30 da Shaun Young, un mito del rockabilly in arrivo a Senigallia con i Texas Blue Dots per la prima volta in Italia, in esclusiva per il Summer Jamboree.

Il palco ai Giardini della Rocca accoglie invece i Waikiki Leaks ITA, formazione che piace molto ai ballerini di Lindy Hop. Suoneranno in doppio set alle 20 e alle 22. Sono un gruppo unico nel panorama italiano, che ripropone il sound della musica hawaiana e americana degli anni ’30, ’40 e ’50. In particolare il repertorio “Hapa Haole”, che racchiude brani scritti da compositori americani della Swing Era, ispirati alle melodie tradizionali delle Hawaii e al loro folklore. Il gruppo è formato da Flavio Pasquetto steel guitar, Francesca Faro voce swing, Filippo Delogu chitarra, Light Palone contrabbasso e Alfredo Romeo batteria. Ospite speciale in questa occasione il vibrafonista Marco Bianchi.

Chiunque segua la musica roots, conosce Walter Broes BE, personaggio poliedrico, cantante, chitarrista e compositore, oltre che produttore, sulle scene da oltre 16 anni e con 7 dischi all’attivo. Sarà sul palco in piazza Garibaldi in doppio set alle 20.30 e alle 22.30. Ama la tradizione americana e miscela Rockabilly, Blues, Country e Rock’n’Roll. Ha un suono di chitarra roots autentico, una voce esperta da baritono e suoni selvaggi che spaziano da George Jones a Bo Diddley esplorando tutto quello che si trova in mezzo. Con lui sul palco ci sarà Don Diego Trio ITA, maestri dello swing manouche e esperti di rockabilly, capaci di miscelare il tutto con il country, il western swing, il blues e il rock and roll. Il risultato è energia!

Come da tradizione, la mattina dell’ultima giornata è dedicata al Free Boot Sale, il Mercatino aperto a tutti, dove comprare e vendere cose anni ’40 e ’50 dalle 8 alle 13. Il mercatino è allestito in Via Carducci e le iscrizioni si sono chiuse ieri. La caccia all’affare vintage sarà accompagnata dai DJ Madame Dynamite, Shuffle DeLuxe, Axel Woodpecker e Muffin Man. Dalle 12, Beach-side Record Hop al Mascalzone con DJ Houserockin’ Chris, Lola Terry, Rocketeer, Big 10 Inch. Dalle 17 si attiva il Rockin’ Village con tantissimi espositori al Vintage Market e ancora tante auto e moto d’epoca nel park in piazza Simoncelli e Piazzale Rosi. Dalle 17 alle 01 c’è anche la possibilità di immergersi nella bellissima mostra “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, allestita appositamente per il ventennale tra Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera.

Un racconto fotografico e video di 20 anni di Festival, tra ricordi di momenti spettacolari, grandi icone ospitate, spensieratezza, fascino anni ’40 e ’50, volti… La mostra resterà aperta fino al 29 settembre. In piazza del Duca, allo Street Corner ci si potrà rilassare con il record hop di DJ Houserockin’ Chris, Rocketeer, Muffin Man e Big 10 Inch dalle 19 alle 01. Ai Giardini della Rocca dalle 18 c’è il richiamo della lezione di ballo gratuita condotta da Diana e Marco. A seguire, dalle 19 alle 01.30 il palco ospiterà il record hop di DJ Sauro, Shuffle DeLuxe, Lola Terry e Cannonball inframezzati ai divertenti live dei Waikiki Leaks ITA, in doppio set alle 20 e alle 22. Anche il palco in piazza Garibaldi accoglie sia professionisti del record hop che musicisti live. Nel primo caso, la selezione sarà curata da Giusy Wild, Steiger, Terry Elliot e Elwood dalle 18.30 fino alle 01.30. Live alle 20.30 e alle 22.30 potremo scatenarci con Walter Broes BE. In piazza Garibaldi dalle 19 alle 20 ci sarà anche la lezione di ballo gratuita condotta da Roberto e Chiara. C’è ancora tempo per una ritoccata in stile, grazie al Barber shop e hairstyling old school American style. Il gran finale del Summer Jamboree è alla Rotonda a Mare dalle 01 alle 04 con l’ultimo dopofestival. Saranno DJ Mickey Melodies, At’s Crazy Record Hop e Jay Cee a traghettare i fan irriducibili verso l’alba e l’attesa della prossima spettacolare edizione.

Per agevolare il rientro dei fan a notte fonda, questa notte è previsto un servizio di treni speciali in collaborazione con Trenitalia verso Rimini e verso San Benedetto: partenza da Senigallia alle 01.35 e arrivo a Rimini alle 02.32 con fermate a Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare; partenza da Senigallia alle 01.18 e arrivo a San Benedetto alle 03.10 con fermate a Marzocca, Montemarciano, Falconara m., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova M., Porto S.Elpidio, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare. Gli orari potrebbero subire piccole variazioni. Controllare il isto di Trenitalia e l’App del Summer Jamboree.

