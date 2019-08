Anci Marche, il trasporto scolastico resta gratuito Mangialardi: "Misura a favore delle famiglie e delle aree interne"

97 Letture Politica

Il trasporto scolastico resta gratuito. Per Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e coordinatore nazionale delle Anci regionali “si tratta di una vittoria per i comuni italiani, soprattutto quelli piccoli e lontani dalle aree urbane, per i quali il servizio del trasporto degli allievi è vitale, e che avevano visto con preoccupazione il divieto di poter contribuire alle spese delle famiglie“.