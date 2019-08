Rock’n’Roll Revue al Foro Annonario con la Abbey Town Jump Orchestra L'evento è in programma a partire dalle 21.30 di sabato 10 agosto

Rock’n’Roll Revue feat. Abbey Town Jump Orchestra di 22 elementi e decine di meravigliosi ospiti sul palco, per poi proseguire con una entusiasmante nottata di Djs Parade.

È davvero la notte delle stelle quella del 10 agosto al Summer Jamboree, XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso fino a domenica 11 agosto. Una festa grande per un festival grandissimo, arrivato ai 20 anni senza mancare un colpo e crescendo edizione dopo edizione sotto ogni punto di vista. L’atmosfera elettrizzante di questo 10 agosto si diffonde però ben prima del tramonto, anzi già dal pomeriggio in grande stile con la American Classic Car Cruise. È certamente uno dei momenti più attesi e seguiti del Summer Jamboree. In tantissimi si preparano appostandosi per fare qualche scatto amatoriale o per cogliere professionalmente la meraviglia di queste auto d’epoca. Parcheggiate ogni giorno in Piazza Simoncelli, le auto Usa partiranno alle 16.30 per essere ammirate da tutti in una sfilata lungo le vie della città.

Tra gli appuntamenti imprescindibili del Festival, dal 2007 a oggi, c’è il Summer Jamboree Rock’n’Roll Revue feat. Abbey Town Jump Orchestra. Trovarsi nell’abbraccio del Foro Annonario, davanti a una big band di 22 elementi e a una staffetta di solisti internazionali pronti a interpretare i classici del Rock’n’Roll è come riaprire uno scrigno di ricordi preziosi e lasciarsi andare alle emozioni. Un’esperienza impareggiabile per qualità e varietà. Quest’anno, nella serata di sabato 10 agosto, sul palco del Foro dalle 21.30 alle 01, presentati da Alice Balossi e Jackson Sloan, con la amichevole partecipazione di Dario Salvatori, si alterneranno tantissimi artisti e stelle del Rock and Roll: i due immensi big di questa edizione, stelle dell’epoca tenute a battesimo da Alan Freed: Jimmy Clanton USA e Jimmy Gallagher USA. Ci saranno poi uno dopo l’altro Don Leady USA, Kid Ramos USA, Shaun Young USA, Bailey Dee USA, Marco Schell NL, Greg ITA, Sascha Kommer DE, Andreas Reitz DE, Johnny & Jaalene USA, Blasco ITA, The New Tones ITA, Al Bianchi ITA, Jackson Sloan UK, Walter Broes BE, Ettore Lauritano ITA, Cinzia Bertoletti ITA, Francesca Viaro ITA, Vince Mannino ITA. Il DJ che apre e chiude la scintillante serata è dj Jay Cee.

L’Abbey Town Jump Orchestra, guidata dal trombettista americano Kyle Gregory, è di fatto la big band ufficiale del Festival dal 2007. Questo grandioso appuntamento potrebbe soddisfare o risvegliare l’acquolina Rock degli appassionati e dunque la notte prosegue con il Dopofestival alla Rotonda a Mare e la Summer Jamboree Dj Parade, un’altra carrellata di personalità e protagonisti del Festival. Ingresso euro 16. Per 12 giorni, dal 31 luglio all’11 agosto, hanno contribuito a tenere accesa la colonna sonora quotidiana del Festival con i loro Record Hop e selezioni musicali speciali raffinate e uniche da ascoltare e da ballare. Sono arrivati da tutto il mondo: Shuffle DeLuxe CH, Big 10 Inch DE, Rocketeer ITA, Jay Cee FRA, At’s Crazy Record Hop NL, Andy Fisher ITA, Heidi DE, Lola Terry ITA, Muffin Man UK, Steiger DE, Giusy Wild ITA, Elwood DE, Axel Woodpecker ITA, Madame Dynamite UK, Sauro ITA, Mickey Melodies ITA, Vangelis ITA, Ol’Woogies ITA, Houserockin’ Chris ITA, Big Papa Mac SWE, Terry Elliot UK, Cannonball ITA, Swingy The Kid DE, Tropicana Joe USA. Special guest per l’Hawaiian Party Ringo (from Virgin radio) ITA.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 01.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

APPROFONDIMENTI

L’Abbey Town Jump Orchestra, guidata dal trombettista americano Kyle Gregory, è di fatto la big band ufficiale del Festival. L’anno scorso ha festeggiato i suoi 20 anni di attività. Nasce infatti nel 1998 a Sesto al Reghena e riunisce musicisti provenienti da tutto il Triveneto. È un riferimento nell’ambito dello stile jazz e swing nel contesto della Big Band. Dal 2007, iniziando la collaborazione con il Summer Jamboree, ha sviluppato un progetto musicale originale che rivisita il repertorio dell’era dello Swing e del R’n’B dei favolosi anni ’50 americani. Ha accompagnato le performance di più di un centinaio di artisti internazionali, tutti quelli ospitati al Festival: da Johnny Farina (Santo&Johnny), a Marshall Little (The Comets), da Pat Reyford, a Big Sandy, da Clem Sacco a Little Rachel e molti altri, compresi Renzo Arbore, Greg e Max Paiella.

PROGRAMMA

Palco Centrale | Main stage | Foro Annonario

SUMMER JAMBOREE ROCK’N’ROLL REVUE

21.00 – 21.30 DJ Jay Cee

21.30 – 01.00ABBEYTOWN JUMP ORCHESTRA | 22 piece Big Band

featuring: JIMMY CLANTON USA | JIMMY GALLAGHER USA | DON LEADY USA

KID RAMOS USA | SHAUN YOUNG USA | BAILEY DEE USA | MARCO SCHELL NL

GREG ITA | SASCHA KOMMER DE | ANDREAS REITZ DE | JOHNNY & JALEENE USA

BLASCO ITA | THE NEW TONES ITA | AL BIANCHI USA | JACKSON SLOAN UK

WALTER BROES BE | ETTORE LAURITANO ITA | CINZIA BERTOLETTI ITA

FRANCESCA VIARO ITA | VINCE MANNINO

01.00 – 01.30 DJ Jay Cee

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

01.00 – 04.00 SUMMER JAMBOREE DJ PARADE

Shuffle DeLuxe | Big 10 Inch | Rocketeer | Jay Cee | At’s Crazy Record Hop

Andy Fisher | Heidi | Lola Terry | Muffin Man | Steiger | Vangelis | Giusy Wild | Elwood

Axel Woodpecker | Madame Dynamite | Ol’Woogies | Big Papa Mac | Mickey Melodies

Houserockin’ Chris | Terry Elliot | Cannonball | Swingy The Kid | Sauro | Tropicana Joe

Ingresso euro 16