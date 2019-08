Summer Jamboree, c’è tempo fino al 10 agosto per iscriversi al Free Boot Sale L'evento si terrà dalle 8 alle 13 di domenica 11 agosto in via Carducci; l'adesione è gratuita

229 Letture Cultura e Spettacoli

Avete in casa abiti, scarpe, oggetti da collezione, dischi, strumenti, cartoline anni ’40 e ’50 e volete venderli o scambiarli? Domenica 11 agosto, dalle 8 alle 13, in via Carducci a Senigallia (Marche – AN), torna il Free Boot Sale del Summer Jamboree. Per partecipare è obbligatorio iscriversi entro il 10 agosto all’InfoPoint del Festival in Piazza Manni. L’iscrizione è gratuita.

In tutta Europa, le occasioni di mercatino libero sono diffuse e attese sia dai venditori che dagli acquirenti di articoli vintage e non solo. Occasioni aperte a tutti e per questo molto divertenti, nelle quali curiosare e esercitare l’antica arte del mercanteggio. In particolare, il Free Boot Sale proposto ormai da circa 12 anni nell’ambito del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, si concentra su tutto ciò che appartiene a quell’epoca d’oro. Caccia all’affare per i segugi del Vintage dunque! E soprattutto c’è ancora qualche giorno – entro il 10 agosto – per cercare in casa, negli armadi, nei cassetti, in soffitta, prendendosi il gusto di aprire il baule dei ricordi e di decidere serenamente cosa lasciar andare e cosa trattenere ancora un po’.

La colonna sonora della mattinata sarà a cura di esperti djs con il loro record hop in stile: Dj Madame Dynamite, Shuffle DeLuxe, Axel Woodpecker, Muffin Man.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 all’1.00 .

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

#summerjamboree #astateofthesoul

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official