Summer Jamboree, sale l’attesa per il Burlesque and Music Show di venerdì 9 agosto L'appuntamento è alle ore 23.00 presso il Teatro La Fenice

Gli spettacolari coinvolgenti anni Venti e Trenta in stile Hollywood prenderanno vita grazie al Burlesque and Music Show del Summer Jamboree, nella notte di venerdì 9 agosto, al Teatro La Fenice di Senigallia (Marche – AN). L’appuntamento con questa speciale miscela di ironia, sensualità, estetica vintage e cabaret tanto atteso dagli appassionati, quest’anno regalerà ai fan un momento davvero unico e memorabile. Accanto alla più prestigiosa e glamorous performer londinese, Miss Betsy Rose UK, si unisce infatti anche una strepitosa big band: Alex Mendham & His Orchestra UK feat. The Dunlop Sisters UK. Inizio alle 23. Apertura foyer con Easy Listening by DJ Swingy The Kid dalle 22. Ingresso 20 euro. Posti limitati.

Arrivato per la prima volta in Italia nel 2006, grazie al Summer Jamboree, il Burlesque Show è stato idealmente tenuto a battesimo dalla bellissima pin-up Dita Von Teese, che nel 2007 ha segnato con la sua presenza e la sua esibizione, uno dei momenti più hot della “hottest rockin’ holiday on Earth”. Per prepararsi a questo appuntamento, ricordiamo che la mostra fotografica immersiva “Rock and Roll is a State of the Soul” allestita tra Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, comprende un “wall of wonder” incredibile con per un intero Burlesque Show olografico virtuale a grandezza naturale in anteprima mondiale messo in scena da Eve La Plume, regina del Burlesque in Italia. La mostra è aperta dalle 17 e fino alle 01.

Quest’anno, per festeggiare degnamente il ventennale del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 in corso fino all’11 agosto, il Burlesque sarà memorabile per location, il Teatro La Fenice, e protagonisti. Miss Betsy Rose UK è considerata la più prestigiosa e glamourous interprete londinese. Nel 2014 è stata premiata come Miglior Burlesque performer al Cabaret Awards di Londra. La sua bellezza abbaglia il pubblico, persino di sangue reale (ha infatti intrattenuto componenti della famiglia reale britannica). Si è esibita al Grand Prix elite e ha partecipato a eventi corporate per Bulgari, Givenchy, Cointreau, la settimana della moda di Parigi. È modella per French Vogue, Italian Playboy, ID, Harpers Bazaar e Time Out.

I suoi act saranno intervallati dalla musica di una eccezionale formazione. Si tratta di uno dei concerti più ricercati del Festival: Alex Mendham and His Orchestra UK feat The Dunlop Sisters UK. Questa big band rappresenta la “golden era” di Hollywood. Miscela la musica jazz e swing degli anni ’20 e ’30 all’energia e alla passione della loro giovane età. Nessun dettaglio è trascurato, in particolare gli strumenti che sono rigorosamente originali. Formata sotto la guida e la direzione del carismatico musicista e cantante Alex Mendham, questa orchestra presenterà, assieme al duo vocale The Dunlop Sisters, una combinazione unica di musica da big band assieme alle più belle colonne sonore dei musical hollywoodiani.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 all’1.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico:www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagramwww.instagram.com/summerjamboree_official

APPROFONDIMENTI BIO ARTISTI

ALEX MENDHAM Orch. (UK) feat. THE DUNLOP SISTERS (UK)

Alex Mendham e la sua Orchestra sono noti per i loro incredibili show, che miscelano la musica jazz e swing degli anni ’20 e ’30 all’energia e alla passione della loro giovane età. Rappresentano la “golden era” di Hollywood. Quando si tratta di rievocare il suono, il fascino della Hollywood di un tempo e le strepitose note dei ruggenti anni Venti, questa orchestra non ha rivali. Nessun dettaglio è trascurato: i loro strumenti rigorosamente originali, i loro capelli perfettamente pettinati e impomatati, i loro elegantissimi smoking… Formata sotto la guida e la direzione del carismatico musicista e cantante Alex Mendham, questa orchestra presenterà, assieme al duo vocale “The Dunlop Sisters”, una combinazione unica di musica da big band assieme alle più belle colonne sonore dei musical hollywoodiani. Sempre molto richiesta, l’Orchestra si è esibita nei locali più importanti del Regno Unito e ha girato tutta l’Europa dalle località montane della Svizzera alle città della Russia, ovunque entusiasmando il pubblico con le sue spettacolari performance. Le sorelle Dunlop, Serena e Hannah Dunlop si esibiscono spesso con Alex Mendham & His Orchestra. Sono apparse all’Arts Theatre nel West End di Londra e suonano regolarmente al Savoy. Serena ha studiato drama all’Università di Bath e Hannah si sta formando in musica all’Università di Birmingham.

MISS BETSY ROSE (UK)

Premiata come Miglior Burlesque performer al Cabaret Awards di Londra (2014), Miss Betsy Rose UK è considerata la più prestigiosa interprete di Londra, una vera stella del panorama Burlesque internazionale. La sua bellezza abbaglia il pubblico di ogni continente del globo da quasi un decennio. Betsy ha contribuito a rendere glamour lo striptease più classico. Ha recitato nel West End in The Hurly Burly Show, è apparsa al cinema partecipando al film The Muppets, oltre a noti video musicali, fiction televisive e spot pubblicitari. La sua carriera artistica include nomi d’elite per eventi corporate quali Bulgari, Givenchy, Cointreau e la settimana della moda di Parigi. Betsy si è esibita intrattenendo spettatori regali quali la famiglia reale britannica e Grand Prix elite. Ormai è una modella affermata che è apparsa anche su French Vogue, Italian Playboy, ID, Harpers Bazaar e Time Out. Miss Rose non è solo una bellezza classica del perfetto stile retrò, ma anche una ballerina professionista altamente qualificata e nei suoi show propone solo l’eccellenza.

PROGRAMMA

23.00 – 01.00BURLESQUE AND MUSIC SHOW

Teatro La Fenice | Via Battisti, 19

Disponibilità 700 posti | Limited 700 people

Foyer

22.00 – 23.00 Easy Listening by DJ Swingy The Kid

Teatro | Theatre

23.00 – 01.00

starring

MISS BETSY ROSE UK

Live

ALEX MENDHAM AND HIS ORCHESTRA UK

feat THE DUNLOP SISTERS UK



Ingresso euro 20