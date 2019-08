Largo a giovani per una incredibile serata del Rock and Roll al Summer Jamboree Venerdì 9 agosto Bailey Dee feat. Texas Blue Dots, Johnny & Jaalene feat. Good Fellas

Largo ai giovani per una incredibile serata da manuale del Rock and Roll al Summer Jamboree, venerdì 9 agosto. Il main stage del Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 al Foro Annonario accoglie infatti Bailey Dee USA feat. Texas Blue Dots USA, Johnny & Jaalene USA feat. Good Fellas ITA.



A fare gli onori di casa ci saranno i presentatori Alice Balossi ITA, foodblogger, pasticcera e pin-up, recentemente uscita con un nuovo libro dal titolo Dolci per pigri, e Jackson Sloan UK, carismatico frontman e cantante che ritroveremo anche nella staffetta di grandi ospiti sul palco del Rock and Roll Review di sabato 10 agosto e con la partecipazione amichevole di Dario Salvatori arrivato in città in questi giorni per godersi il Festival di cui non si perde una edizione da anni.

La serata del 9 agosto al main stage del Foro avrà inizio alle 21 con il record hop di riscaldamento e per la serata i dj saranno DJ Houserockin’ Chris e Rocketeer. Poi giù il cappello di fronte al duo giovanissimo che salirà sul palco nella prima parte della serata live (inizio ore 21.30): Johnny & Jaalene USA, in esclusiva europea per il Summer Jamboree e prima volta in Italia. È incredibile come due ragazzini, rispettivamente di 19 e 16 anni, riescano a catturare il pubblico con uno show pazzesco e a dare una strepitosa lezione di Rock’n’Roll degli albori.

Provengono entrambi da Los Angeles. Johnny Ramos – origini chicane che si riconoscono anche nella sua voce graffiante e potente che ricorda i Rockers degli anni ’50 – è figlio del Celebre Kid Ramos, altro big atteso sul palco nella notte di domenica 11 agosto per chiudere in bellezza la ventesima edizione di Summer Jamboree. Jaalene DeLeon, considerata una Enfant Prodige dello spettacolo, riesce a farci ricordare anche personaggi del calibro di Etta James e Wanda Jackson. Assieme propongono anche duetti e ballate alla Everly Brothers. Sul palco a dargli man forte ci saranno i gangster dello swing The Good Fellas USA, tra le migliori band della scena mondiale e non a caso ormai da anni la acclamata immancabile house band del Summer Jamboree. Con 25 anni di esperienza e un curriculum da brividi, hanno suonato e accompagnato i più grandi nomi del Rock and Roll, praticamente tutti quelli passati in 20 anni di Summer Jamboree.

A seguire, dalle 23.15 in esclusiva europea per il XX Summer Jamboree, ci sarà Bailey Dee USA, recentemente premiata come “Rockabilly Female of the Year” dall’American Music Association di Memphis TN. Artista proveniente da Chicago IL, Bailey Dee sembra abbia trovato il manuale del Rock and Roll e lo abbia imparato molto bene. Si presenta sul palco con la grinta di un giovane Etta James, la dolcezza di Lorrie Collins e l’esuberante spavalderia di Sister Rosetta Tharpe. Una miscela esplosiva di classe e di ritmo. Questa giovane donna ci mostrerà l’amore e il rispetto per il suono vintage.

La sua versatilità è impressionante e la sua voce calda e ricca come un abbraccio. Un incantesimo, accompagnati dal suono crudo e spigoloso della sua chitarra. Con lei sul palco ci saranno anche i Texas Blue Dots USA, anche loro per la prima volta in Italia ed in esclusiva europea. La band nasce nel 2011 da un progetto di Shaun Young (Shaun che è un mito nel mondo Rockabilly, ha iniziato la sua carriera con il famoso trio rockabilly “High Noon“) e da un gruppo di musicisti italiani trapiantati a Austin TEXAS. È ispirata dai ritmi Rhythm’n’Blues e Rock’n’Roll anni ’50 e influenzata da artisti come Freddy King, T-Bone Walker, Elmore James, Fats Domino e Hop Wilson. Hanno pubblicato recentemente due dischi. La formazione è composta da Shaun Young Chirarra/Voce, Paolo Bortolomiol Contrabbasso, Alberto Telo batteria e Massimo Gerosa Piano.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 all’1.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official