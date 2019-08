Summer Jamboree XX: un tripudio di spettacoli e concerti fino a notte fonda Il programma del 9 agosto tra Foro, Giardini della Rocca e piazza Garibaldi

Che notte elettrizzante quella del 9 agosto al Summer Jamboree in corso a Senigallia (Marche – AN)! Una data da cerchiare in rosso sul calendario per quantità e qualità del divertimento: spettacoli e concerti fino a notte fonda coinvolgeranno Foro, Giardini della Rocca, piazza Garibaldi e Teatro La Fenice, con ben 7 band live, tra cui la big band Hollywood style che arricchirà il Burlesque Show della più prestigiosa artista londinese. È tutta la città che vibra sempre più di Rock and Roll grazie a questa XX edizione del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ‘40e ’50, in corso fino all’11 agosto.

Il sogno che diventa realtà! A fare gli onori di casa ci saranno i presentatori Alice Balossi ITA, foodblogger, pasticcera e pin-up, recentemente uscita con un nuovo libro dal titolo Dolci per pigri, e Jackson Sloan UK, carismatico frontman e cantante che ritroveremo anche nella staffetta di grandi ospiti sul palco del Rock and Roll Review di sabato 10 agosto.

Il Foro accoglierà la rockabilly female of the year Bailey Dee USA feat. Texas Blue Dots USA e prima ancora un duo di giovanissimi artisti, 19 e 16 anni, Johnny & Jaalene USA feat. Good Fellas ITA. Si tratta di imperdibili esclusive europee e prime italiane. Record Hop al Foro a cura di DJ Houserockin’ Chris, Rocketeer.

Al palco ai Giardini della Rocca ci saranno invece i New Tones ITA per magistrale doo wop e Dr. Bontempi’s Snake Oil Company DE, chitarra elettrica, chitarra ritmica, contrabbasso, violino e voce per un mix di Hillbilly, Western Swing e Rhythm’n’Blues. Record Hop a cura di DJ Big 10 Inch, Steiger, Heidi, Terry Elliott, Mickey Melodies.

In piazza Garibaldi troviamo invece Blasco’n’Vince Combo ITA, ovvero Blasco “The Razor” e Vince Mannino, storici protagonisti della scena rockabilly italiano, affiancati dall’ex Boppin Kid “Emilio the Insane” che suona, come spesso prevede questo stile, solo il rullante, creando così assieme agli altri due un sound allo stesso tempo autentico e originale. I dj al palco per questa serata sono DJ Shuffle DeLuxe, At’s Crazy Record Hop, Cannonball, Andy Fisher.

Dalle 23, si accenderanno i riflettori anche sul palco interno del Teatro La Fenice, dove andrà in scena uno degli spettacoli più attesi del Festival, il Burlesque Show and Cabaret con Miss Betsy Rose UK, la più prestigiosa interprete di Burlesque londinese, insignita di diversi award, e la big band di Alex Mendham & His Orchestra feat Dunlop Sisters UK, che ci riporta nella golden era di Hollywood anni Venti e Trenta tra jazz e swing suonato con strumenti originali. Easy Listening dalle 22 by DJ Swingy The Kid.

La notte è intensa, la giornata non è da meno. Si parte con il Dance Camp dalle 11.10 alle 17.50 per imparare Boogie Woogie con Rasmus & Tove, Jive con Aaron & Miss Dee, Solo jazz e solo tap con Markus (open level, Collegiata Shag con Steve & Fancy, Balboa con Paolo & Katharina, Lindy Hop con Todd & Isabella. Alle 12 si attiva la prima staffetta di dj internazionali DJ Muffin Man, Tropicana Joe, Sauro, Jay Cee al Beach-side Record Hop del Mascalzone fino alle 19 e dalle 19 alle 01 allo Street Corner in piazza del Duca (Cafè Bicchia) con Giusy Wild, Slim, Elwood, Vangelis, Axel Woodpecker. Con l’occasione ci si può scatenare nelle danze in stile, ricordando anche che dalle 18 alle 19 c’è la lezione di ballo gratuita ai Giardini della Rocca con Diana e Marco e dalle 19 alle 20 in piazza Garibaldi con Roberto e Chiara. Dalle 17 e fino alle 01 si può ammirare la mostra fotografica immersiva “Rock and Roll is a State of the Soul” allestita tra Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, che nel racconto di 20 anni di Festival attraverso 20 sale, propone anche un “wall of wonder” incredibile per un intero Burlesque Show olografico virtuale a grandezza naturale in anteprima mondiale messo in scena da Eve La Plume. Il Rockin’ Village sarà aperto dalle 17 alle 01 e permetterà di curiosare tra le meraviglie del Vintage Market ai Giardini Rocca, piazza Manni, piazza del Duca e piazza Garibaldi. Per gli amanti delle auto d’epoca, in piazza Simoncelli c’è il Park Auto USA & Moto pre 1969, mentre in Piazzale Rosi (In prossimità della Pescheria | Near the Fish market) c’è il Park Moto Custom & Café Racer. In questa giornata, 9 agosto, in occasione del Summer Jamboree, l’ingresso alla Rocca è gratuito dalle 8.30 alle 24 (entro le 23).

Per agevolare il rientro dei fan a notte fonda, questa notte è previsto un servizio di treni speciali in collaborazione con Trenitalia verso Rimini e verso San Benedetto: partenza da Senigallia alle 01.35 e arrivo a Rimini alle 02.32 con fermate a Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare; partenza da Senigallia alle 01.18 e arrivo a San Benedetto alle 03.10 con fermate a Marzocca, Montemarciano, Falconara m., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova M., Porto S.Elpidio, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare. Gli orari potrebbero subire piccole variazioni. Controllare il isto di Trenitalia e l’App del Summer Jamboree.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 all’1.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

