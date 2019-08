Gli ingredienti del fantastico Burlesque Show al Summer Jamboree, la notte del 9 agosto La più prestigiosa performer londinese, una big band strepitosa con repertorio Hollywoodiano anni Venti/Trenta, un grande teatro

La più prestigiosa performer londinese, una strepitosa big band, uno scintillane repertorio Hollywoodiano anni Venti/Trenta jazz e swing suonato con strumenti originali. Con questi ingredienti si preannuncia un imperdibile raffinatissimo Burlesque Show al Summer Jamboree 2019.

L’appuntamento è riservato a sole 700 persone circa che si aggiudicheranno il biglietto per accedere al Teatro La Fenice di Senigallia (Marche – AN) nella notte del 9 agosto. Il Burlesque Show and Cabaret porta in scena l’immaginario anni Cinquanta tra sensualità, ironia e glamour. È tra i must del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, arrivato alla sua ventesima edizione e in corso fino all’11 agosto.

Quest’anno, il Burlesque Show and Cabaret del Summer Jamboree è tra gli eventi più ricercati di questa XX edizione. Protagonisti sono infatti la splendida Miss Betsy Rose UK, stella di primordine nel panorama internazionale, e la strepitosa big band Alex Mendham and his Orchestra UK feat. The Dunlop Sisters, molto richiesta in tutta Europa per il repertorio jazz e swing della golden era di Hollywood suonato con energia, competenza e con strumenti originali dell’epoca. La serata avrà inizio alle 23 e prevede un ingresso di 20 euro. Dalle 22 nel foyer Easy Listening by DJ Swingy The Kid.

Modella, danzatrice, attrice, ma soprattutto professionista della seduzione in stile retrò, Miss Betsy Rose UK è considerata la più prestigiosa interprete di Londra. Non a caso, nel 2014 è stata premiata come Miglior Burlesque performer al Cabaret Awards di Londra. Riesce a rendere glamour lo strip-tease più classico e in perfetto stile retrò si è esibita persino per spettatori regali (la famiglia reale britannica). È apparsa al cinema nel film The Muppets e recitato nel West End in The Hurly Burly Show. Oltre a video e campagne pubblicitarie, la sua carriera artistica include nomi d’elite per eventi corporate quali Bulgari, Givenchy, Cointreau e la settimana della moda di Parigi. È apparsa anche su French Vogue, Italian Playboy, ID, Harpers Bazaar e Time Out.

Accanto a questa eccellenza del burlesque, la serata sarà arricchita dalla presenta di una big band eccezionale. Alex Mendham and his Orchestra UK, formazione di 14 elementi è richiestissima in tutta Europa e nota per incredibili show, in cui miscelano la musica jazz e swing degli anni ’20 e ’30 con l’energia e la passione della loro giovane età. Nessun dettaglio è trascurato, a cominciare dagli strumenti rigorosamente originali. Formata sotto la guida e la direzione del carismatico musicista e cantante Alex Mendham, questa orchestra presenterà, assieme al duo vocale The Dunlop Sisters, una combinazione unica di musica da big band assieme alle più belle colonne sonore dei musical hollywoodiani.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 all’1.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.



