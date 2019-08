Summer Jamboree, il programma completo di giovedì 8 agosto Previsti tra gli altri i concerti di Jimmy Clanton, The Velvet Candles e Billy and the Crazy Dogs

La storia del Rock and Roll al Summer Jamboree, giovedì 8 agosto. Il mitico Jimmy Clanton USA, The Velvet Candles ES, Billy and the Crazy Dogs ARG/ITA sono i protagonisti di questa nuova giornata di Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 a Senigallia (Marche – AN), arrivato alla sua XX edizione e in corso ancora fino all’11 agosto. I presentatori di questa edizione sono Alice Balossi e Jackson Sloan con la amichevole partecipazione di Dario Salvatori.

Star del R’n’R anni Cinquanta, protagonista delle origini di questa ondata musicale inarrestabile fin dagli esordi, Jimmy Clanton USA è iscritto in diverse Hall of Fame. Una delle occasioni che hanno contribuito alla sua popolarità è certamente quando Alan Freed gli chiese di recitare in quello che poi divenne il più importante film sul Rock’n’Roll di sempre: “Go, Johnny, Go”. Sarà sul palco del Foro Annonario, affiancato dai Good Fellas, nella notte dell’8 agosto, seguito poi dai Velvet Candles ES, altra formazione molto amata in tutto il mondo e considerata tra le top del doo wop internazionale.

Ai Giardini della Rocca brillano invece Billy and the Crazy Dogs ARG/ITA con il loro Rockabilly adrenalinico. Attivi sulla scena rockabilly internazionale da ormai più di 20 anni, Billy and The Crazy Dogs sanno regalare un live show molto energico e coinvolgente. Il sound della band è un mix di sonorità che strizza l’occhio ai grandi artisti del passato, dal puro Rockabilly, al Rock‘n’Roll con qualche deviazione verso lo Swing e la Surf music, mescolando il tutto in un calderone unico ad alto contenuto adrenalinico in cui si fanno sentire anche le origini latine del frontman Ariel Virotti e di parte della band. Billy and the Crazy Dogs nascono infatti a Buenos Aires in Argentina, quando 3 veri amici si incontrano con la sola idea di suonare brani originali degli anni ’50. Passano gli anni e tanti concerti e l’amicizia e l’amore per il Rock’n’Roll continuano ad essere le cose più importanti per Ariel (chitarra e voce), Walter (contrabbasso) e Graciela (voce femminile). Quando il trio decide di trasferirsi in Italia, la storia continua, anzi si aggiungono l’amicizia e la competenza musicale di Piero (conosciuto anche per aver suonato la batteria per Chuck Berry). Il progetto ora è completo. Fresco di stampa il secondo CD della Band appena inciso a Londra.

Per gli amanti del ballo, c’è il Dance Camp tra Rotonda a mare, Palco Teatro La Fenice e Foyer Teatro La Fenice. Le lezioni dell’8 agosto sono Boogie Woogie con Markus & Lizette, Lindy Hop con Fredrik & Mimmi, Solo jazz (open level) con Todd, Jive con Aaron & Miss Dee, Balboa con Paolo & Katharina, Collegiata Shag con Steve & Fancy. A proposito di ballo, durante la giornata ricordiamo la possibilità di partecipare alle divertenti lezioni di ballo gratuite che si svolgono puntuali dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca con Diana e Marco e dalle 19 alle 20 anche in piazza Garibaldi con Roberto e Chiara. In quest’ultima, durante la serata si svolgerà anche la avvincente Gara di ballo a squadre, con le coppie che avranno a disposizione un minuto per dimostrare la competenza nei balli in stile e vincere l’apprezzamento di pubblico e giuria. La gara avrà inizio alle 21.30. per prepararsi al meglio a questa occasione, perché non approfittare del Barber shop e acconciature old school American style con Ketty’s Vintage_style (anche consulente d’immagine d’epoca e vintage), Marko Simunovic barber dalla Croazia e Daniel Barbershop?

Sono tante durante la giornata le occasioni in cui decidere se ascoltare o ballare, grazie ai record hop previsti con staffetta di dj internazionali pronti a selezionare il miglior Rock and Roll di ieri e di oggi. A cominciare dalla staffetta del Beach-side Record Hop al Mascalzone dalle 12 alle 19 che vede impegnati DJ Tropicana Joe, Giusy Wild, Rocketeer, Muffin Man, proseguendo con quella allo Street Corner in piazza del Duca dalle 19 alle 01 con DJ Houserockin’ Chris, Swingy The Kid, Steiger, Cannonball. Record hop da ballo anche in piazza Garibaldi fino alle 01.30 con Terry Elliott, Jay Cee, Big 10 Inch, ai Giardini della Rocca con DJ Andy Fisher, Lola Terry, Axel Woodpecker, Vangelis e al Foro con DJ Elwood e Heidi tra un live e l’altro, fino ai coinvolgenti dopofestival alla Rotonda a Mare dalle 01 alle 04 con DJ At’s Crazy Record Hop, Big Papa Mac, Shuffle DeLuxe.

Tra le cose da fare al Summer Jamboree c’è l’imbarazzo della scelta. Il Rockin’ Village è aperto dalle 17 alle 01 con tante occasioni per divertirsi e scoprire la cultura rock and roll. Ci sono gli espositori selezionati del Vintage Market, diffuso tra Giardini Rocca, piazza Manni, piazza del Duca e piazza Garibaldi, dove trovare abbigliamento, oggetti, dischi e tanto altro da collezione. In piazza Simoncelli c’è il Park Auto USA & Moto pre 1969 e in Piazzale Rosi (In prossimità della Pescheria | Near the Fish market) il Park Moto Custom & Café Racer. Per ripercorrere la storia di questi 20 anni di Summer Jamboree e insieme di un pezzetto di strada di grande Rock and Roll, c’è la mostra immersiva “Rock and Roll is a State of the Soul” aperta dalle 17 alle 01 e allestita tra palazzo del Duca e Palazzetto Baviera.

Per agevolare il rientro dei fan a notte fonda, questa notte è previsto un servizio di treni speciali in collaborazione con Trenitalia verso Rimini e verso San Benedetto: partenza da Senigallia alle 01.35 e arrivo a Rimini alle 02.32 con fermate a Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare; partenza da Senigallia alle 01.18 e arrivo a San Benedetto alle 03.10 con fermate a Marzocca, Montemarciano, Falconara m., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova M., Porto S.Elpidio, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare. Gli orari potrebbero subire piccole variazioni. Controllare il isto di Trenitalia e l’App del Summer Jamboree.

PROGRAMMA 8 AGOSTO

11.10 – 17.50 Dance Camp

Rotonda a mare | Palco Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice

Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Tap, Jazz, Shag, Jive…

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Rotonda a Mare

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Tropicana Joe

14.00 – 15.30 DJ Giusy Wild

15.30 – 17.00 DJ Rocketeer

17.00 – 19.00 DJ Muffin Man

Palazzo del Duca | Palazzetto Baviera | Piazza del Duca

17.00 – 01.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

20th Anniversary Immersive Exhibition | Mostra fotografica immersiva

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca | Vintage Market

Piazza Garibaldi: Vintage Market | Barber Shop & Hairstyling

Piazza Simoncelli:Park Auto USA & Moto pre 1969

Piazzale Rosi (In prossimità della Pescheria | Near the Fish market): Park Moto Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Andy Fisher

20.00 – 21.00BILLY & THE CRAZY DOGS ARG/ITA

21.00 – 22.00 DJ Lola Terry

22.00 – 23.00BILLY & THE CRAZY DOGS ARG/ITA

23.00 – 24.00 DJ Axel Woodpecker

00.00 – 01.30 DJ Vangelis

Piazza Garibaldi Stage

18.30 – 19.00 DJ Terry Elliott

19.00 – 20.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

20.00 – 21.30 DJ Terry Elliott

21.30 – 23.00GARA DI BALLO A SQUADRE | DANCE TEAM BATTLE

23.00 – 24.00 DJ Jay Cee

00.00 – 01.30 DJ Big 10 Inch

Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia

19.00 – 20.30 DJ Houserockin’ Chris

20.30 – 22.00 DJ Swingy The Kid

22.00 – 23.30 DJ Steiger

23.30 – 01.00 DJ Cannonball

Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario

21.00 – 21.30 DJ Elwood

21.30 – 22.45 THE VELVET CANDLES ES*

22.45 – 23.15 DJ Elwood

23.15 – 00.30 JIMMY CLANTON USA*

00.30 – 01.30 DJ Heidi

Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

01.00 – 02.00 DJ At’s Crazy Record Hop

02.00 – 03.00 DJ Big Papa Mac

03.00 – 04.00 DJ Shuffle DeLuxe

Ingresso euro 12 | admission euro 12