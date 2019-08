Jimmy Clanton sul palco del Foro Annonario nella serata di giovedì 8 agosto L'artista statunitense, protagonista del film cult "Go, Johnny, Go", si esibirà a partire dalle 23.15

78 Letture Cultura e Spettacoli

La data dell’8 agosto al Summer Jamboree in corso a Senigallia (Marche – AN), è una data che appartiene alla storia del Rock and Roll. Sul main stage al Foro sale infatti un’autentica icona dell’epoca. Dopo la star Jimmy Gallagher che si è esibita la notte scorsa, arriva Jimmy Clanton USA, stella di prim’ordine garantita dal padre del rock and roll Alan Freed. Fu Freed infatti a volere Clanton nel film più rappresentativo del genere: “Go Johnny, go”. La biografia di questo autentico personaggio della storia americana anni Cinquanta è piena di riferimenti stellari e non è un caso che Clanton faccia parte di diverse Hall of Fame.

Sul main stage al Foro Annonario sarà affiancato dalla miglior house band che possa avere, quella dei Good Fellas ITA. La stessa che sosterrà anche i successivi Velvet Candles ES, formazione ormai conosciuta e stimata in tutto il mondo, considerata tra le migliori band di doo wop. Il repertorio spazia dal Rhythm’n’Blues degli anni ’50 ai brani delle band italo-americane di Doo Wop dei primi anni ’60. Dj per questa magica notte al Foro saranno DJ Elwood e Heidi. Presentano la foodblogger e appassionata di anni Cinquanta Alice Balossi, con il cantante Jackson Sloan e la amichevole partecipazione di Dario Salvatori.

Saranno proprio i Velvet Candles ad aprire la serata dalle 21.30. Si sono esibiti in tutta Europa: Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Germania, Francia, Finlandia per citare alcuni posti. Hanno suonato con alcuni dei più grandi nomi della scena Rock’n’Roll: Mike Sanchez, Bobby Brooks Wilson, Charlie Thompson, Sonny West, Nikki Hill. Soprattutto hanno collaborato con alcune delle più grandi star di Doo Wop degli anni ’50 tra cui Larry Chance, Stan Zizka, Gaynel Hodge, Tommy Hunt, Norman Fox e tanti ancora! Questo gruppo vocale spagnolo sul palco è davvero spettacolare sia quando propone allegri brani Jump Blues, Doo-Wop o R’n’B, sia quando interpreta le romantiche ballate da crooner.

Alle 23.15 toccherà a Jimmy Clanton USA. Emozioni in musica! Ha iniziato a suonare la chitarra da giovanissimo, a 17 anni era già considerato un chitarrista esperto e suonava nei dintorni di Baton Rouge in Louisiana, sua città natale. A 18 anni, era il leader della band “The Rockets”, considerata una delle migliori band Rhythm and Blues della “Gulf Coast”. Una sua “demo” registrata all’inizio del 1958 dal mitico Cosimo Matassa venne proposta all’etichetta Ace Record che lo scritturò immediatamente. Nell’aprile del 1958 fece la sua apparizione alla famosa trasmissione televisiva “American Bandstand”. La canzone “Just A Dream” divenne un successo nazionale e Jimmy si ritrovò ad essere una star quasi da un giorno all’altro. Seguirono molte altre registrazioni diventate popolari tra cui: “Another Sleepless Night”, “Go, Jimmy, Go” e il suo grande successo “Venus In Blue Jeans”. Tra un successo discografico e l’altro, Jimmy si esibiva costantemente in grandi spettacoli in tutto il mondo, inclusi luoghi come l’Hollywood Bowl e il Lincoln Center negli Stati Uniti e in enormi arene dalle Filippine all’Australia… Uno dei massimi onori per lui fu quando Alan Freed gli chiese di recitare in quello che poi divenne il più importante film sul Rock’n’Roll di sempre: “Go, Johnny, Go”. A ruota un altro ruolo da protagonista nel film “Teenage Millionaire”. Nel corso della sua carriera, Jimmy ha ricevuto molte onoreficenze ed è stato inserito in diverse “Hall of Fame”. Jimmy è un artista molto stimato, dal suo primo successo “Just A Dream” al presente, dove, in pochi e selezionati eventi, continua ancora a entusiasmare il pubblico con il suo grande talento canoro.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 all’1.00.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Aperol Spritz, Wild Turkey, Estra Prometeo del gruppo Estra, Algida, Hellmann’s, Sostantia, Flying Tiger Copenhagen, SKYN by Akuel. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

#summerjamboree #astateofthesoul

Info per il pubblico:www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagramwww.instagram.com/summerjamboree_official